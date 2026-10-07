Знижки в "АТБ": ковбаса, ковбаски та курятина стали дешевшими

Ковбаси та курятина стануть вигідною покупкою цього тижня

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У "АТБ" цього тижня покупців чекають приємні зміни на цінниках – популярні м’ясні продукти стали помітно доступнішими.

Деякі товари подешевшали одразу на кілька десятків гривень, тож тим, хто планує закупи найближчими днями, варто перевірити, що саме зараз можна взяти вигідніше. Детальніше про знижки написав "Телеграф".

Більше подробиць у матеріалі: "Ціни впали на майже 50%: список товарів, які можна купити дешевше в "АТБ" цього тижня".

Серед товарів, які цього тижня можна придбати вигідніше, – курячі крильця "Своя Лінія". За кілограм тепер доведеться заплатити 220 грн замість 299 грн, тож економія становить 79 грн.

Приємніші цінники з’явилися і на ковбасках для гриля "Мортадельки" "Глобино". Упаковка вагою 600 г коштує 150 грн проти попередніх 199,90 грн – майже на 50 грн дешевше.

Ковбаски для гриля "Мортадельки" ТМ "Глобино" вагою 600 г

Відчутно знизилася вартість і нарізку асорті "Глобино" вагою 180 г. Її можна взяти за 140 грн, хоча раніше ціна становила 199,90 грн, а отже, покупці заощадять 59,90 грн.

Ще більше привертає увагу пропозиція на ковбасу "До пюрешки" "Своя Лінія". Її ціна впала з 140,90 грн до 96 грн – знижка становить 32%, тому це одна з найвигідніших пропозицій серед м’ясних продуктів цього тижня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в "АТБ" подешевшали ікра, оселедець та крабові палички.