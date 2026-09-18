"Миниатюрные тигры" вышли из тени: как коты стали настоящей головной болью для ученых

Как ученые просмотрели сразу несколько видов тигровых кошек

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Ученые продолжают открывать новые виды тигровых кошек — небольших пятнистых хищников, которые обитают в лесах Центральной и Южной Америки. Одно из последних открытий в Боливии стало особенно знаковым: новый вид Leopardus tilcayo стал первым новым видом современных кошачьих, официально описанным более чем за 100 лет.

Главная сенсация заключается не только в появлении еще одного вида. Как пишет National Geographic, исследования показали, что тигровых кошек, которых раньше часто объединяли в одну группу, на самом деле как минимум пять. Разобраться в этом удалось только благодаря сочетанию случайных находок, фотоловушек, музейных коллекций и современного генетического анализа.

Котенка считали обычной домашней кошкой

История Leopardus tilcayo началась вовсе не в лаборатории. В 2016 году житель Боливии нашел маленького котенка возле леса и забрал его домой, считая, что это обычная домашняя кошка.

Примерно через год стало понятно, что животное дикое. Котенка передали в центр спасения диких животных Senda Verde, где на него обратила внимание биолог и исследовательница National Geographic Паола Ногалес-Аскаррунс.

Паоло Ногалес-Аскаррунс и Леопардус Тилкайо. Фото: National Geographic

Кошка сразу показалась ей необычной. У нее была маленькая мордочка, короткие округлые уши, длинные усы и крупные пятна, похожие на леопардовые розетки.

Сначала исследовательница предположила, что это Leopardus tigrinus — один из уже известных видов тигровых кошек. Но позже заметила деталь, которая не вписывалась в эту версию: розетки на шерсти боливийского животного были значительно крупнее, чем у представителей этого вида из соседней Бразилии.

Именно это несоответствие стало отправной точкой для дальнейшего исследования.

Leopardus tilcayo. Фото: National Geographic

Другую необычную кошку заметили на фотографиях

Пока одна загадка постепенно раскрывалась в Боливии, другая история началась еще раньше — в Эквадоре.

22 июня 2010 года специалист по охране дикой природы Тадеу де Оливейра получил электронное письмо от исследовательницы Ребекки Цуг, которая работала с очковыми медведями. Она отправила ему фотографии с фотоловушек.

На снимках была небольшая пятнистая кошка с длинным хвостом. Животное заметно отличалось от тех тигровых кошек, которые на тот момент считались известными науке.

Фотографии стали лишь первой подсказкой. Чтобы понять, действительно ли речь идет о неизвестном виде, исследователям пришлось обратиться к огромному количеству старых материалов.

В 2024 году более 40 ученых объединились для масштабного исследования. Они проанализировали около 1400 музейных записей, фотографии с фотоловушек и генетический материал.

Так ученые установили, что эта кошка является отдельной эволюционной линией. Ее назвали облачной тигровой кошкой — Leopardus pardinoides.

Леопардус pardinoides. Фото: Wikipedia

Почему их так долго путали

На первый взгляд может показаться странным, что современная наука могла не замечать отдельные виды кошачьих. Но тигровые кошки — как раз тот случай, когда размер и поведение животного работают против исследователей.

Эти хищники небольшие, преимущественно ведут скрытный образ жизни и обитают в лесах, где наблюдать за ними чрезвычайно сложно. К тому же разные виды очень похожи внешне.

Поэтому десятилетиями ученые могли считать животных из разных регионов представителями одного вида. Часто для этого использовали музейные образцы, по которым далеко не всегда можно увидеть все различия между популяциями.

Онцилл. Фото: Рinterest

Маргай (Leopardus wiedii). Фото: Facebook

Ситуацию изменили фотоловушки. Они позволили получить тысячи снимков живых животных в естественной среде и увидеть различия в окраске, размерах и строении тела.

А окончательный ответ во многих случаях дала генетика.

Геномы показали совершенно другую картину

В случае боливийского Leopardus tilcayo исследователи сравнили полные геномы 38 представителей рода Leopardus. Генетический анализ показал, что животное является не просто необычным представителем уже известного вида, а отдельной эволюционной линией.

По данным исследования, Leopardus tilcayo отделился от других тигровых кошек примерно 1,4 миллиона лет назад.

Еще интереснее то, что после новых исследований изменилось само представление о группе тигровых кошек. То, что раньше рассматривали как один или несколько видов, теперь разделяют на пять отдельных видов.

Помпасовая кошка (Leopardus pajeros/Leopardus colocolo)

Андская кошка (Leopardus jacobita)

Но генетика — не единственное доказательство. У облачной тигровой кошки исследователи обнаружили и анатомическую особенность: у нее всего одна пара сосков, тогда как у двух других видов тигровых кошек их по две.

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