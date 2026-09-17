Кіт залишив це вам на удачу: навіщо котячий вус кладуть до гаманця

Знайшли котячий вус — не поспішайте викидати

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Кажуть, якщо покласти котячий вус у гаманець, гроші з нього не "втечуть". Таку прикмету можна зустріти в різних країнах, і багато людей дійсно не викидають вуса своїх улюбленців, а збирають їх та зберігають як талісмани.

"Телеграф" розповість, звідки могла взятися ця прикмета та що робити з котячим вусом, якщо ви знайшли його вдома.

Навіщо його кладуть до грошей

Вважається, що такий незвичайний талісман у гаманці має зберегти гроші та залучити фінансову удачу.

Така прикмета, зокрема, давно побутує в Японії. Особливо її дотримувалися торговці, які вірили, що ця маленька знахідка може принести достаток їхньому бізнесу.

Знахідку також вважають талісманом на удачу, який може захистити від біди та принести добро.

За даними порталу Note, миші раніше були справжньою проблемою для торговців і фермерів: вони псували зерно, продукти та інші запаси. Коти ловили гризунів і таким чином допомагали господарям захищати своє майно.

Звідси й походить вислів: "Якщо зберігати котячий вус у гаманці, гроші нікуди не підуть".

Є й інше пояснення. Котячі вуса випадають нечасто, тож якщо господар випадково його знаходив, таку знахідку сприймали як добрий знак і залишити собі.

Котячі вуса

Як зберігати котячий вус

У цієї прикмети є важливе правило: вус кіт має втратити сам. Висмикувати його спеціально не можна. Наприклад, він може лежати на підлозі, у котячій лежанці або залишитися серед шерсті.

Вібриси (котячі вуса) — це чутливі волоски з нервовими закінченнями. Вони допомагають коту відчувати простір навколо себе, тому навмисно забирати їх у тварини не варто.

Знайдений вус краще спочатку загорнути в серветку чи покласти в маленький конверт. Після цього його можна прибрати в гаманець — наприклад, в окреме відділення, щоб не загубити та не пошкодити.

Для тих, хто хоче зберегти такі знахідки, продають навіть спеціальні коробочки та футляри для котячих вусів.

Коробочка для котячих вусів

Баночка для котячих вусів

Пристосування для зберігання котячих вусів

Пристосування для зберігання котячих вусів

Раніше "Телеграф" розповідав, що кіт-клептоман став легендою в мережі.