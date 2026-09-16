Впольовував гроші, чіпсі, прокладки: кіт-клептоман став легендою в мережі (відео)

Вусатий герой регулярно радує господиню сюрпризами

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Мешканка Великобританії розповіла у соціальних мережах про незвичайну здатність свого кота. Він нерідко ходить гуляти, але ніколи не повертається додому з порожніми лапами – у них завжди різні та особливі подарунки.

За час своїх прогулянок тварина встигла зібрати вдома вже велику колекцію різних предметів, які вона знаходить чи краде.

Серед знахідок вихованця — їжа, ліки та іноді навіть гроші. Відомо, що своїй господині кіт приносив також чіпси, гігієнічні прокладки та навіть лотерейний квиток.

Оригінальний ролик був опублікований у мережі ще в 2024 році, проте останнім часом кіт знову стає популярним, оскільки це відео все частіше починають публікувати у популярних пабліках.

Нижче наведені більш детальні пригоди тварини.

Одного разу домашній улюбленець приніс додому гроші. Де саме він їх знайшов чи вкрав – залишається загадкою. Для кота ці знахідки сприймаються як чергові цікаві предмети, які потрібно доставити додому.

При цьому, кіт повторює таку поведінку регулярно і щоразу радує свою господиню новими та несподіваними подарунками. Передбачити, з чим вихованець з’явиться наступного разу на порозі, неможливо.

Навіщо коти приносять додому різні речі

Дослідження показують, що звичка приносити додому різні предмети пов’язані з природною мисливською поведінкою кішок. Для них, наприклад, предмети, що рухаються, або незвичайні за текстурою, можуть представляти інтерес як своєрідна "видобуток".

Але в той же час вчені не підтверджують популярне припущення, що коти спеціально несуть знайдені предмети господарям як подарунки.

Існуючі версії такої поведінки опубліковані нижче:

Чому коти крадуть речі? Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому кішка вибирає для сніжки господаря. Названо приховані причини поведінки вусатих.