Європа чи навіть пустеля: 3 країни, де можуть зустрітися Зеленський та Путін

Вибір місця може бути окремим дипломатичним завданням

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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися із російським головою Володимиром Путіним, а американський лідер Дональд Трамп може допомогти з організацією тристоронньої зустрічі.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту Gemini про найвірогідніші майданчики для проведення зустрічі. Він назвав три можливі варіанти.

До речі, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що зустріч глави Кремля та Дональда Трампа наразі не передбачається, а з Зеленським російська сторона готова говорити лише у Москві.

Швейцарія

Цифровий розум передбачає, що одним із варинтів майданчиків можуть бути швейцарські міста Женева чи Цюріх. Такий вибір він обґрунтував тим, що Швейцарія є історичною "столицею" світової дипломатії.

До речі, саме там у 2021 році проводилася зустріч експрезидента США Джо Байдена та Володимира Путіна.

Крім того, ця країна гарантує безпеку та таємність на найвищому рівні.

До того ж, це зручна логістика для Штатів та Європи.

Однак є й нюанс — Швейцарія є підписанцем Римського статуту, а це створює складнощі з погляду ордера МКС щодо Путіна. Однак для таких подій країни можуть робити виняток.

Туреччина

Другий варіант — Стамбул або Анкара. Справа в тому, що Туреччина давно позиціонує себе як посередника у війні. До того ж у Стамбулі вже проходили переговори між Україною та Росією.

ШІ також нагадує, що Туреччина не є членом ЄС і не ратифікувала Римський статут. Тому цей майданчик є безпечним для Росії. Також Туреччина є членом НАТО і є окремою безпекою для України та Штатів.

Нюанс полягає в тому, що президент Реджеп Ердоган хоче перетягнути світові лаври на себе, а такий сценарій може не влаштовувати Дональда Трампа, оскільки в його інтересах зробити тристоронню зустріч власною заслугою.

Саудівська Аравія або ОАЕ

Третій варіант майданчика — Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) або Абу-Дабі (ОАЕ).

За словами штучного інтелекту, у переговорах останніми роками, а також в обмінах полоненими, близькосхідні монархії стали ключовими гравцями. Водночас у керівництва Саудівської Аравії та ОАЕ вибудовані робочі відносини як зі США, так і з Україною та Росією.

Плюс даних майданчиків для Росії полягає у відсутності ризиків по лінії МКС. Для США — у тому, що Дональд Трамп має теплі стосунки з лідерами країн Перської затоки. Тому йому цей варіант був би підходящим.

Нюанс у специфічному кліматі та можливому бажанні сторін провести переговори у країнах Європи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Путіна назвали можливий місяць для переговорів.