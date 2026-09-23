Забудьте про оцет і соду: як повернути потужний напір у душі

Копійчаний порошок прибере наліт

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Приймати душ некомфортно, коли замість щільного потоку води з лійки течуть слабкі струмені, що бризкають у різні боки. Не завжди це відбувається через проблеми з трубами чи падіння тиску води в системі. Найчастіше винен вапняний наліт, який поступово забиває отвори душової лійки.

Блогер Кароліна Макколі у TikTok поділилася дуже простим методом очищення сантехніки від нальоту.

Лійка забивається через жорстку воду, а точніше, через високий вміст у ній кальцію та магнію. Коли волога на сантехніці висихає, ці мінерали осідають на поверхнях у вигляді білого або жовтуватого каменю. З часом вапняні відкладення повністю забивають отвори душової лійки, блокуючи нормальний вихід води.

Як почистити душ

Мінеральні відкладення можна видалити за допомогою лимонної кислоти. Розчиніть 2-3 столові ложки цього порошку в теплій воді. Якщо лійка легко відкручується, просто занурте її в цей розчин на 30-60 хвилин. Кислота розщепить камінь, і залишиться тільки прочистити отвори щіткою.

Якщо ж розібрати душ складно, використайте пакет. Налийте розчин лимонної кислоти у щільний поліетиленовий пакет, надіньте його прямо на розпилювач так, щоб усі форсунки опинилися в рідині, і туго зав'яжіть резинкою або мотузкою. Через годину зніміть конструкцію і пустіть гарячу воду. Напір знову стане потужним і рівним.

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