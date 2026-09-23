США запросили Путіна на G20 у Майамі: які шанси, що він приїде на саміт

Яка вірогідність, що глава Росії прийме запрошення?

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США запросили президента Росії Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться в Майамі 14–15 грудня. Про це 23 вересня заявив держсекретар США Марко Рубіо після переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Втім, запрошення Вашингтона ще не означає, що російський президент ним скористається. "Телеграф" запитав у ChatGPT, наскільки ймовірно, що Путін приїде на саміт G20 у Майамі

Найімовірніше — Путін не приїде

22 вересня Bloomberg повідомив із посиланням на джерела, близькі до Кремля, що Путін планує особисто відвідати саміт АТЕС у китайському Шеньчжені 18–19 листопада. Водночас перспективу його участі в грудневому G20 у Флориді ці джерела оцінили як "дуже малу".

Bloomberg також пише, що російські чиновники практично не очікують прогресу в переговорах щодо завершення війни до грудневого саміту. За даними джерел агентства, у Москві дедалі більше розчаровуються в роботі американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Є й попередня офіційна позиція Кремля. 12 вересня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що рішення про поїздку президента РФ на G20 ще не ухвалене.

"Ми ще не знаємо, поїдемо чи ні, до Майамі", — сказав Пєсков.

Того ж дня помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що питання його поїздки до США "навіть не обговорювалося".

Володимир Путін на саміті G20 у 2019 році

Путін приїде заради зустрічі з Трампом

Другий за ймовірністю варіант — російський президент все ж погодиться на поїздку, якщо на G20 буде можливість провести особисту зустріч із Дональдом Трампом. Саме на це звернув увагу Марко Рубіо.

"Ми вважаємо, що це буде для нього можливістю поспілкуватися не лише з президентом, а й з іншими світовими лідерами. Ми сподіваємося, що це запрошення буде прийнято", — заявив Рубіо.

Тобто США не просто формально запросили російського президента, а публічно заявили про зацікавленість у його присутності.

Водночас цього недостатньо, щоб говорити про домовлену зустріч Путіна і Трампа. Сам Рубіо сказав, що нова зустріч двох президентів ще не обговорювалася і її потрібно буде підготувати.

Зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа в Анкориджі, 2025 рік. Фото: Getty Images/Andrew Harnik

Путін приїде через дипломатичний прорив щодо України

До саміту залишається майже три місяці, а контакти між Вашингтоном і Москвою тривають. Якщо за цей час сторони досягнуть домовленостей або з'явиться реальна перспектива нового етапу переговорів щодо завершення війни, поїздка Путіна може стати для Кремля більш привабливою.

Втім, наразі немає ознак, що до грудня ситуація зміниться настільки, щоб Путін вирішив особисто приїхати на саміт.

За даними Bloomberg, російські чиновники не очікують суттєвого прогресу в переговорах щодо завершення війни до проведення G20.

Перемовини з Росією

Путін приїде заради зустрічі із Зеленським

Найменш імовірно наразі виглядає те, що Путін погодиться на поїздку до США саме заради зустрічі з Володимиром Зеленським.

Український президент заявляв про готовність зустрітися з Путіним на полях G20 у Майамі, якщо той приїде. Однак Кремль відкинув такий формат.

12 вересня Пєсков заявив AFP, що зустріч Путіна і Зеленського на G20 у Майамі "неможлива". За словами речника Кремля, Москва готова провести таку зустріч лише в російській столиці.

Тому наразі немає підстав вважати, що потенційна зустріч із Зеленським є мотивом, який може переконати Путіна особисто приїде до США.

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото 2019 року

Резюмуючи, ChatGPT зазначив, що станом на 23 вересня 2026 року найімовірніше, що Володимир Путін не приїде на саміт G20 у Майамі. Водночас остаточного рішення Кремля ще немає, а до грудневого саміту дипломатична ситуація може змінитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, де можуть зустрітися Зеленський та Путін.