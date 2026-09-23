Київ у вогні, столицю затягнуло чорним димом (фоторепортаж Яна Доброносова)

Агресор продовжує терористичні удари по цивільним об’єктам

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У середу, 23 вересня, Росія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали люди, є загиблі.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки ворожої атаки. Столицю охопив густий чорний дим.

Після вибуху в столиці спалах відбувся на території ринку "Залізничний", більш відомий як ринок "Шайба". Також окупанти завдали ударів за допомогою БПЛА поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва, будівля вокзалу не постраждала. Крім того, росіяни атакували Бізнес-центр у Солом’янському районі столиці.

Станом на 13.05 кількість постраждалих внаслідок російських ударів зросла до 22 осіб. Відомо про двох загиблих, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також відомо, що у столиці внаслідок ударів РФ виникли перебої у роботі частини інтернет-провайдерів. Зокрема, про проблеми зі зв’язком повідомили "Павутина" та UTELS. Провайдери заявили про ушкодження дата-центрів.

Наслідки удару Росії по Києву 23 вересня/Фото: Ян Доброносов

Чорний дим над столицею після удару РФ/Фото: Ян Доброносов

Дим у небі після атаки російських безпілотників/Фото: Ян Доброносов

Медик поспішає на допомогу після удару РФ/Фото: Ян Доброносов

Густий дим над Києвом після російського удару/Фото: Ян Доброносов

Київ у диму після атаки РФ/Фото: Ян Доброносов

Росія атакувала об’єкти поблизу Центрального вокзалу/Фото: Ян Доброносов

Столиця в диму/Фото: Ян Доброносов

Чоловік іде по місту після обстрілу/Фото: Ян Доброносов

Густий чорний дим над Києвом після удару РФ/Фото: Ян Доброносов

Густий чорний дим над Києвом після удару РФ/Фото: Ян Доброносов

Будівля кінотеатру "Батерфляй" після російської атаки/Фото: Ян Доброносов

Дим над Києвом/Фото: Ян Доброносов

Густий чорний дим над Києвом після обстрілу/Фото: Ян Доброносов

Рятувальники працюють на місці ударів РФ/Фото: Ян Доброносов

Наслідки ударів РФ по Києву/Фото: Ян Доброносов

Наслідки ударів РФ по Києву/Фото: Ян Доброносов

Горить ринок "Шайба" у Києві/Фото: Ян Доброносов

Наслідки ударів РФ по Києву/Фото: Ян Доброносов

Наслідки ударів РФ по Києву/Фото: Ян Доброносов

Наслідки ударів РФ по Києву/Фото: Ян Доброносов

Наслідки ударів РФ по Києву/Фото: Ян Доброносов

Наслідки ударів РФ по Києву/Фото: Ян Доброносов

Наслідки ударів РФ по Києву/Фото: Ян Доброносов

Наслідки ударів РФ по Києву/Фото: Ян Доброносов

Наслідки ударів РФ по Києву/Фото: Ян Доброносов

Наслідки ударів РФ по Києву/Фото: Ян Доброносов

Наслідки ударів РФ по Києву/Фото: Ян Доброносов

Наслідки ударів РФ по Києву/Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, 22 вересня Росія завдала комбінованого удару по Україні. РФ масовано атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами "Калібр", боєприпасами "Бандероль", що баражують, і реактивними дронами.