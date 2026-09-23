Київ у вогні, столицю затягнуло чорним димом (фоторепортаж Яна Доброносова)

Кореспондент "Телеграфа"Ян Доброносов показав наслідки ворожої атаки. Столицю охопив густий чорний дим.
Після вибуху в столиці спалах відбувся на території ринку "Залізничний", більш відомий як ринок "Шайба". Також окупанти завдали ударів за допомогою БПЛА поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва, будівля вокзалу не постраждала. Крім того, росіяни атакували Бізнес-центр у Солом’янському районі столиці.
Станом на 13.05 кількість постраждалих внаслідок російських ударів зросла до 22 осіб. Відомо про двох загиблих, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Також відомо, що у столиці внаслідок ударів РФ виникли перебої у роботі частини інтернет-провайдерів. Зокрема, про проблеми зі зв’язком повідомили "Павутина" та UTELS. Провайдери заявили про ушкодження дата-центрів.
Нагадаємо, 22 вересня Росія завдала комбінованого удару по Україні. РФ масовано атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами "Калібр", боєприпасами "Бандероль", що баражують, і реактивними дронами.