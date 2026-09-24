Врятує від холоду та допоможе в саду: як використовувати пухирчасту плівку з посилок

Не викидайте пухирчасту плівку від посилок

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Пухирчасту плівку багато хто звик використовувати виключно для пакування крихких предметів. Але вона може стати корисною в побуті з настанням холодів.

Автор польського видання Story.pl поділилася способом застосування звичайної повітряно-пухирчастої плівки як утеплювача для вікон.

При зниженні температури за вікном першими остигають вікна, миттєво охолоджуючи повітря всередині кімнат. Саме в цьому випадку й стане в пригоді збережена пакувальна плівка.

По суті, пухирчаста плівка може замінити додатковий склопакет. Запаяне в маленьких пухирцях повітря відіграє роль теплоізолятора. Воно створює бар'єр, який блокує прямий контакт холодного скла з теплим повітрям приміщення.

Як правильно утеплити вікно та де ще стане в пригоді плівка

Зберіть великі шматки пухирчастої плівки. Вимийте вікно, злегка збризкайте скло звичайною водою з пульверизатора і прикладіть плівку пласкою стороною до скла (пухирцями всередину кімнати). Вода зафіксує матеріал.

Фото згенероване ШІ

Пухирчаста плівка може стати в пригоді не лише для утеплення вікон. Її також можна використовувати в саду для захисту гортензій і молодих троянд від крижаного вітру. Крім того, плівку можна натягнути між кілочками для створення бар'єра від полівок або використовувати як м'яку вологостійку підстилку під коліна під час роботи на грядках.

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