Померла вдова Висоцького

Марина Владі померла у Парижі

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Французька актриса, співачка та письменниця Марина Владі померла у віці 88 років.

Про це повідомляє Le Figaro. Владі здобула популярність завдяки ролям у французьких фільмах "Чаклунка", "Сучасна історія: Королева бджіл", а також шлюбу з радянським поетом, музикантом та актором Володимиром Висоцьким.

Марина Владі народилася у родині оперного співака Володимира Полякова-Байдарова та балерини Міліці Енвальд. Її батьки були вихідцями із Росії: сім'я залишила країну після революції 1917 року.

У кіно Владі почала зніматися у десять років. Міжнародне визнання їй принесла, зокрема, роль у фільмі "Сучасна історія: Королева бджіл". За цю роботу актриса отримала приз Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль.

1970 року Марина Владі вийшла заміж за Володимира Висоцького. Їхній шлюб тривав до смерті артиста у 1980 році. Владі згодом написала кілька книг про Висоцького та їхнє спільне життя.

Останні 10-15 років вона вела досить відокремлений спосіб життя у Парижі. Акторка практично не спілкувалася з пресою і намагалася не висловлюватись про політику.

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