Спасет от холода и поможет в саду: как использовать пузырчатую пленку из посылок

Не выбрасывайте пупырчатую пленку от посылок

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Пупырчатую пленку многие привыкли использовать исключительно для упаковки хрупких предметов. Но она может стать полезной в быту с приходом холодов.

Автор польского издания Story.pl поделилась способом применения обычной воздушно-пузырьковой пленки в качестве утеплителя для окон.

При понижении температуры за окном первыми остывают окна, моментально охлаждая воздух внутри комнат. Именно в этом случае и пригодится сохраненная упаковочная пленка.

По сути, пупырчатая пленка может заменить дополнительный стеклопакет. Запаянный в маленьких пузырьках воздух играет роль теплоизолятора. Он создает барьер, который блокирует прямой контакт холодного стекла с теплым воздухом помещения.

Как правильно утеплить окно и где еще пригодится пленка

Соберите большие куски пупырчатой пленки. Вымойте окно, слегка сбрызните стекло обычной водой из пульверизатора и приложите пленку плоской стороной к стеклу (пупырышками внутрь комнаты). Вода зафиксирует материал.

Фото сгенерировано ИИ

Пупырчатая пленка может пригодиться не только для утепления окон. Ее также можно использовать в саду для защиты гортензий и молодых роз от ледяного ветра. Кроме того, пленку можно натянуть между колышками для создания барьера от полевок или использовать в качестве мягкой влагостойкой подстилки под колени во время работы на грядках.

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