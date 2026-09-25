Житло у Павлограді здають мало не дорожче, ніж у Києві: як так вийшло (карта)

Скільки коштує знімати житло у прифронтовому місті

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У соцмережах активно обговорюють ціни на оренду житла у Павлограді. У TikTok завірусилися відео з оголошеннями, де вартість квартир сягає 47 тисяч гривень, а за оренду одного з приватних будинків просять 45 тисяч гривень на місяць.

"Телеграф" вирішив перевірити актуальні ціни на житло в Павлограді та порівняти їх із вартістю довгострокової оренди у Києві. Розповідаємо, скільки зараз коштують квартири та будинки в місті та наскільки відрізняються столичні ціни.

Що відомо про Павлоград

Павлоград — прифронтове місто в Дніпропетровській області, яке через своє розташування відіграє важливу роль для регіону. Місто розташоване приблизно за 90 кілометрів від лінії фронту, а через нього проходять важливі транспортні маршрути у напрямку прифронтових територій.

Через близькість до фронту Павлоград є важливим пунктом для військових, які приїжджають сюди під час ротацій або працюють у регіоні. Це також впливає на попит на оренду житла.

Розташування Павлограду на карті Deep State

Скільки коштує оренда будинку в Павлограді

Актуальні оголошення на OLX демонструють досить широкий розкид цін на оренду приватних будинків у Павлограді. Вартість залежить передусім від площі, району, стану житла та наявності ремонту.

Найдешевші варіанти — невеликі приватні будинки та дачі — можна знайти приблизно за 5–6 тисяч гривень на місяць. Зазвичай це компактне житло без сучасного ремонту.

Ціна на довгострокову оренду житла в Павлограді

Будинки у зручніших районах, зокрема ближче до центру, переважно здають за 10–15 тисяч гривень на місяць. За ці гроші можна знайти житло більшої площі та у кращому стані.

Ціна на довгострокову оренду житла в Павлограді

Ціна на довгострокову оренду житла в Павлограді

Дорожчий сегмент починається приблизно від 20 тисяч гривень. За добротні будинки більшої площі з ремонтом та необхідними зручностями власники можуть просити 40 тисяч гривень.

Ціна на довгострокову оренду житла в Павлограді

Ціна на довгострокову оренду житла в Павлограді

Ціна на довгострокову оренду житла в Павлограді

Загалом середня ціна більшості стандартних пропозицій житлових будинків у Павлограді зараз становить близько 10–15 тисяч гривень на місяць без урахування комунальних послуг.

А скільки коштують квартири

Схожа ситуація спостерігається і на ринку квартир. Бюджетні варіанти в Павлограді коштують приблизно 7–10 тисяч гривень на місяць.

Ціна на довгострокову оренду житла в Павлограді

Ціна на довгострокову оренду житла в Павлограді

За ці гроші переважно пропонують однокімнатні та двокімнатні квартири з базовим ремонтом або житло у спальних районах, зокрема Хіммаші чи ПХЗ.

Квартири з кращим ремонтом та більшою кількістю кімнат коштують дорожче. Середній і дорожчий сегмент перебуває в межах 12–20 тисяч гривень на місяць.

Ціна на довгострокову оренду житла в Павлограді

Ціна на довгострокову оренду житла в Павлограді

Є й пропозиції за 22–27 тисяч гривень. Найчастіше йдеться про квартири з сучасним ремонтом і комфортним облаштуванням.

Ціна на довгострокову оренду житла в Павлограді

Ціна на довгострокову оренду житла в Павлограді

Найдорожчий варіант — 47 тисяч гривень за трикімнатну квартиру у центрі міста.

Ціна на довгострокову оренду житла в Павлограді

Загалом середня ціна оренди квартири в Павлограді наразі становить приблизно 9–14 тисяч гривень на місяць. Вона залежить від кількості кімнат, стану житла та району.

Скільки доведеться платити за житло у Києві

Для порівняння, у столиці оренда житла коштує помітно дорожче. При цьому ціна також сильно залежить від району, площі квартири та стану ремонту.

Середня вартість однокімнатної квартири в Києві, за даними з актуальних пропозицій, тримається на рівні 16–18 тисяч гривень на місяць. У віддаленіших районах та спальних масивах можна знайти варіанти приблизно за 9,5–12 тисяч гривень.

У центральних і популярних районах ціни значно вищі — приблизно від 23 до 38 тисяч гривень за місяць.

Двокімнатні квартири в середньому коштують близько 25–30 тисяч гривень. Водночас бюджетніші варіанти у спальних районах можна знайти приблизно за 13–15 тисяч гривень.

Ще суттєвіша різниця помітна на ринку приватних будинків. У Києві бюджетні варіанти, зокрема дачні будинки або невеликі будинки на околицях, стартують приблизно від 15–30 тисяч гривень на місяць.

Будинок із базовими зручностями та ремонтом у межах столиці або найближчому передмісті зазвичай коштує 40–90 тисяч гривень. Преміальні варіанти із сучасним ремонтом, великою територією та додатковими зручностями можуть коштувати від 100 до 250 тисяч гривень на місяць і більше.

Якщо дивитися на ціни з урахуванням масштабів міст, різниця ще помітніша. Павлоград — значно менше місто з набагато компактнішим ринком нерухомості, тоді як Київ — багатомільйонна столиця з величезним попитом на житло. Водночас середня оренда квартири в Павлограді становить близько 12–20 тисяч гривень на місяць, тоді як у Києві навіть однокімнатна квартира в середньому коштує близько 16–18 тисяч гривень.

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