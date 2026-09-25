Вас обігнали та показали пальцем у повітрі: що намагається сказати водій

Побачили такий знак — негайно спробуйте з’їхати на узбіччя

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На дорозі водії іноді попереджають одне одного про небезпеку не словами, а жестами. Деякі з них легко зрозуміти, а ось незвичний знак може залишити водія в здогадках.

Якщо автомобіль вас обігнав, а його водій почав малювати пальцем коло в повітрі, варто звернути на це увагу. Таким жестом можуть повідомляти, що у вашої машини спущене або пошкоджене колесо, пояснює "Телеграф".

У такій ситуації не варто продовжувати рух, не перевіривши автомобіль. Після того як вам показали цей знак, краще знайти безпечне місце для зупинки та оглянути всі колеса.

Навіть якщо під час руху машина поводиться звично, проблема з шиною може бути неочевидною одразу. Подальша їзда на спущеному колесі може пошкодити не лише шину, а й інші елементи автомобіля.

Тому незнайомий жест від іншого водія не варто одразу ігнорувати. Якщо є можливість безпечно зупинитися, краще витратити кілька хвилин на перевірку коліс і лише після цього продовжувати дорогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає популярний жест двома пальцями, який часто використовують водії на дорозі.