Жилье в Павлограде сдают чуть ли не дороже, чем в Киеве: как так получилось (карта)

Сколько стоит снимать жилье в прифронтовом городе

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В соцсетях активно обсуждают цены на аренду жилья в Павлограде. В TikTok завирусились видео с объявлениями, где стоимость квартир составляет 47 тысяч гривен, а за аренду одного из частных домов просят 45 тысяч гривен в месяц.

"Телеграф" решил проверить актуальные цены на жилье в Павлограде и сравнить их со стоимостью долгосрочной аренды в Киеве. Рассказываем, сколько сейчас стоят квартиры и дома в городе, и насколько отличаются столичные цены.

Что известно о Павлограде

Павлоград — прифронтовый город в Днепропетровской области, который из-за своего расположения играет важную роль для региона. Город расположен примерно в 90 километрах от линии фронта, а через него проходят важные транспортные маршруты в направлении прифронтовых территорий.

Из-за близости к фронту Павлоград является важным пунктом для военных, которые приезжают сюда во время ротаций или работают в регионе. Это также влияет на спрос на аренду жилья.

Расположение Павлограда на карте Deep State

Сколько стоит аренда дома в Павлограде.

Актуальные объявления на OLX демонстрируют достаточно широкий разброс цен на аренду частных домов в Павлограде. Стоимость зависит, прежде всего, от площади, района, состояния жилья и наличия ремонта.

Самые дешевые варианты – небольшие частные дома и дачи – можно найти примерно за 5–6 тысяч гривен в месяц. Обычно это компактное жилье без ремонта.

Цена на долгосрочную аренду жилья в Павлограде

Дома в удобных районах, в частности ближе к центру, преимущественно сдают за 10–15 тысяч гривен в месяц. За эти деньги можно найти жилье большей площади и в лучшем состоянии.

Цена на долгосрочную аренду жилья в Павлограде

Цена на долгосрочную аренду жилья в Павлограде

Более дорогой сегмент начинается примерно от 20 тысяч гривен. За добротные дома большей площади с ремонтом и необходимыми удобствами владельцы могут просить 40 тысяч гривен.

Цена на долгосрочную аренду жилья в Павлограде

Цена на долгосрочную аренду жилья в Павлограде

Цена на долгосрочную аренду жилья в Павлограде

В целом средняя цена большинства стандартных предложений жилых домов в Павлограде сейчас составляет около 10–15 тысяч гривен в месяц без учета коммунальных услуг.

А сколько стоят квартиры

Похожая ситуация наблюдается и на рынке квартир. Бюджетные варианты в Павлограде стоят примерно 7–10 тысяч гривен в месяц.

Цена на долгосрочную аренду жилья в Павлограде

Цена на долгосрочную аренду жилья в Павлограде

За эти деньги преимущественно предлагают однокомнатные и двухкомнатные квартиры с базовым ремонтом или жилье в спальных районах, в частности, Химмаши или ПХЗ.

Квартиры с лучшим ремонтом и большим количеством комнат стоят дороже. Средний и более дорогой сегмент находится в пределах 12–20 тысяч гривен в месяц.

Цена на долгосрочную аренду жилья в Павлограде

Цена на долгосрочную аренду жилья в Павлограде

Есть и предложения за 22-27 тысяч гривен. Чаще всего речь идет о квартирах с современным ремонтом и комфортным устройством.

Цена на долгосрочную аренду жилья в Павлограде

Цена на долгосрочную аренду жилья в Павлограде

Самый дорогой вариант – 47 тысяч гривен за трехкомнатную квартиру в центре города.

Цена на долгосрочную аренду жилья в Павлограде

В целом средняя цена аренды квартиры в Павлограде составляет примерно 9-14 тысяч гривен в месяц. Она зависит от количества комнат, состояния жилья и района.

Сколько придется платить за жилье в Киеве

Для сравнения, в столице аренда жилья стоит заметно подороже. При этом цена сильно зависит от района, площади квартиры и состояния ремонта.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве, по данным актуальных предложений, держится на уровне 16–18 тысяч гривен в месяц. В более отдаленных районах и спальных массивах можно найти варианты примерно за 9,5–12 тысяч гривен.

В центральных и популярных районах цены значительно выше — от 23 до 38 тысяч гривен в месяц.

Двухкомнатные квартиры в среднем стоят около 25-30 тысяч гривен. В то же время более бюджетные варианты в спальных районах можно найти примерно за 13–15 тысяч гривен.

Еще более существенная разница заметна на рынке частных домов. В Киеве бюджетные варианты, в том числе дачные дома или небольшие дома в окрестностях, стартуют примерно от 15–30 тысяч гривен в месяц.

Дом с базовыми удобствами и ремонтом в пределах столицы или ближайшем пригороде обычно стоит 40-90 тысяч гривен. Премиальные варианты с современным ремонтом, обширной территорией и дополнительными удобствами могут стоить от 100 до 250 тысяч гривен в месяц и больше.

Если смотреть на цены с учетом масштабов городов, разница еще более заметна. Павлоград – гораздо меньше город с гораздо более компактным рынком недвижимости, тогда как Киев – многомиллионная столица с огромным спросом на жилье. В то же время, средняя аренда квартиры в Павлограде составляет около 12–20 тысяч гривен в месяц, тогда как в Киеве даже однокомнатная квартира в среднем стоит около 16–18 тысяч гривен.

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