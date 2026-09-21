Безкоштовних квартир більше не буде: як встигнути приватизувати житло за новими правилами

Нинішня модель безоплатної приватизації державного житла має свій кінець

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В Україні сотні тисяч сімей досі живуть у неприватизованих квартирах за старими радянськими ордерами, щиро вважаючи це житло "своїм". Однак цим українцям настав час зайнятися документами.

Річ у тім, що за сухим формулюванням "Реформа системи безкоштовної приватизації державного житлового фонду" ховається головне — влада планує остаточно закрити можливість безкоштовно оформити у власність державні квадратні метри. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла експертка з нерухомості, ріелторка Анжеліка Негода.

У 2026 році в Україні розпочалися одні з найбільших за останні десятиліття зміни у житловій політиці. 13 січня Верховна Рада ухвалила Закон №4751-IX "Про основні засади житлової політики", а в лютому його підписав президент, і закон набув чинності.

Новий закон має на увазі відмову від старої моделі масової безоплатної приватизації. Але перехід відбуватиметься не миттєво. Чинний Закон "Про приватизацію державного житлового фонду" припинить діяти лише через рік після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Наразі воєнний стан продовжує діяти. Отже, цей річний термін ще навіть не розпочався.

"Я б радила не лякатися заголовків про те, що приватизацію вже скасували. Ні. Сьогодні право на приватизацію ще діє. Але якщо ви роками відкладали оформлення квартири, саме зараз є сенс нарешті перевірити документи й зрозуміти, чи можете ви скористатися своїм правом", — заявила Негода.

Якщо квартира багато років залишається неприватизованою, ріелторка радить не панікувати й спершу провести аудит документів:

Знайти ордер.

Перевірити статус квартири.

Дізнатись, хто має право користування житлом.

Перевірити, чи всі члени сім’ї можуть брати участь у приватизації.

Знайти технічний паспорт.

З’ясувати, чи не використав хтось своє право на приватизацію раніше, після чого приймати рішення.

"Моя позиція проста: з нерухомістю не потрібно чекати моменту, коли проблема вже виникла. Якщо у вас двадцять чи тридцять років лежить неприватизована квартира і всі документи ще можна спокійно зібрати — краще розібратися з ними зараз. Не через паніку, а тому що правила вже почали змінюватися", — зазначила Негода.

Анжеліка Негода/Фото: instagram.com/anjelika_negoda

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