20 постраждалих і загибла дитина: Київ оговтується після нової атаки дронів (репортаж Яна Доброносова)

Влучання зафіксували у кількох районах столиці

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Кількість жертв атаки на Київ зросла — за останніми даними кількість постраждалих сягнула 20. Є загиблий — 14-річний хлопець.

Влучання стались на кількох локаціях. У Солом'янському районі поцілили у 25-поверхівку на рівні 4 поверху. У Подільському районі дрон влучив в нежитлову будівлю. У Печерському районі безпілотник атакував житловий будинок на висоті 7-10 поверхів. Влучання сталось приблизно о 8 ранку, почалась пожежа. На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Дрон влучив у будинок на рівні 7-10 поверхів/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки влучання безпілотника у житловий будинок у Печерському районі/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Кореспондент "Телеграфа" зафіксував наслідки ранкового удару по Києву/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Серед 20 постраждалих шістьох поклали в лікарню, серед них — дев'ятирічний хлопчик. Відомо, що п'ятеро пацієнтів у стані середньої тяжкості, один — у важкому стані. 14 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. На місцях атак розгорнули намети для допомоги постраждалим та консультацій щодо пошкодженого житла.

Рятувальники несуть постраждалого/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

ДСНС приборкує пожежу/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

У Шевченківському районі постраждала будівля Вищої Ради правосуддя. У органі повідомили про тимчасову неможливість роботи та те, що на цій локації, попередньо, постраждали шестеро. Тим часом в Києві знову оголосили загрозу удару дронами.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки удару по Києву напередодні. Тоді столицю заволокло клубами чорного диму.