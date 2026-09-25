Не всім багатодітним — відстрочка: через яке порушення можуть мобілізувати

Які документи потрібні і як оскаржити відмову ТЦК

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Не всі батьки трьох і більше дітей мають право на відстрочку від мобілізації. Стати на заваді може заборгованість зі сплати аліментів — однак важливий не сам факт боргу, а його розмір.

Хто з багатодітних батьків ризикує втратити відстрочку через аліменти, коли заборгованість стає критичною та що робити, якщо ТЦК відмовляє у відстрочці, з'ясовував "Телеграф".

Один-два місяці боргу ще не вирок: де проходить межа

Закон не карає за будь-яку заборгованість автоматично. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла адвокат АО "Марусяк і Партнери" Алла Школьна .

"Сама по собі заборгованість за аліментами за один або два місяці не позбавляє чоловіка права на відстрочку. Право не застосовується, лише якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці", — каже Алла Школьна.

Адвокат наводить приклад: якщо батько зобов'язаний платити 8 000 гривень щомісяця, то борг у 8 000 чи 16 000 гривень відповідає одному або двом місяцям і не є підставою для відмови. А ось сума понад 24 000 гривень уже перевищує три місячні платежі. Саме така заборгованість може стати причиною втрати пільги.

"Якщо борг накопичувався тривалий час і перевищив суму трьох місячних платежів, це вже може бути підставою для відмови у відстрочці", — зазначає адвокат. У кожному конкретному випадку варто рахувати точну суму боргу, а не орієнтуватись на сам факт прострочення.

Чому хвороба чи звільнення не рятують від втрати відстрочки

Багато чоловіків сподіваються, що поважна причина боргу автоматично захистить їхнє право на відстрочку. Школьна пояснює: це не так.

"Причина, через яку виник борг, сама по собі не скасовує право на відстрочку. Але якщо борг перевищує суму аліментів за три місяці, він може стати підставою для відмови незалежно від того, чому виник", — каже адвокат.

Затримка зарплати, втрата роботи чи хвороба не дають автоматичного імунітету, якщо борг перевищив поріг. Причина заборгованості має значення лише в одному випадку — коли чоловік вважає, що борг порахований неправильно. Наприклад, виконавча служба не врахувала вже здійснені платежі або неточно визначила дохід. У такій ситуації варто вимагати перерахунок, а не просто пояснювати обставини.

Борг погашено, а відстрочки нема: що коїться в реєстрах

Окрема проблема виникає вже після того, як чоловік розрахувався з боргом. Право на відстрочку відновлюється, але на практиці важлива не дата платежу, а дата оновлення реєстрів.

"Якщо чоловік повністю сплатив аліменти, потрібно отримати від виконавця документ, який підтверджує, що заборгованості більше немає. Важливо перевірити інформацію в Єдиному реєстрі боржників", — пояснює Алла Школьна.

Погашення боргу і оновлення запису в реєстрі не відбуваються одночасно. Поки система показує застарілі дані, відстрочку можуть не надати навіть при нульовому боргу. Тому перед зверненням варто заздалегідь зібрати:

документ від виконавця про відсутність заборгованості;

актуальний розрахунок аліментів;

підтвердження останніх платежів;

свіжу виписку з Єдиного реєстру боржників.

Держава перевіряє борги сама

Оформити відстрочку тепер можна й без візиту в ТЦК — через застосунок "Резерв+". Систему для багатодітних батьків запустило Міноборони на початку 2026 року.

Право подати заявку онлайн мають чоловіки, які відповідають трьом умовам:

виховують трьох і більше дітей до 18 років, народжених в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;

не мають боргу з аліментів або цей борг не перевищує суму платежів за три місяці;

мають коректно внесені дані у державних реєстрах.

Якщо інформація застаріла або сума боргу вища за дозволену межу, застосунок відмовляє автоматично. У такому разі спершу доведеться оновити дані й погасити заборгованість, а вже потім подавати запит повторно. У системи є те саме слабке місце, що й у паперового реєстру: вона орієнтується на цифри станом на момент запиту. Якщо виконавча служба ще не встигла внести оновлену інформацію про сплачений борг, застосунок покаже відмову навіть тому, хто вже розрахувався з дітьми.

Відмовили в ТЦК? Ось які папери вимагати і куди йти в суд

Якщо у відстрочці відмовили саме через борг з аліментів, усної відповіді недостатньо. Перше, що потрібно зробити, — вимагати письмове рішення з чіткою причиною відмови.

"Треба вимагати письмове рішення про відмову із зазначенням конкретної причини, а також отримати у виконавця актуальний розрахунок заборгованості, довідку про наявність або відсутність боргу, підтвердження здійснених платежів", — каже Алла Школьна.

Ці документи дозволяють перевірити, чи справді сума боргу перевищує три місячні платежі, чи ТЦК відмовив помилково. Якщо межу не перевищено або борг уже погашений, рішення можна оскаржити в адміністративному суді і вимагати повторного розгляду питання про відстрочку.

"Суди звертають увагу не просто на сам факт наявності боргу, а на конкретні документи, розмір заборгованості та підтвердження права на відстрочку", — зазначає адвокат. Типова практика в таких справах — перевірка документів про дітей, їх утримання та інформації про аліментну заборгованість, а не оцінка самого факту "є борг — нема борг". Коли ТЦК обмежується формулюванням "є борг — відстрочки не буде", варто вимагати точний розрахунок і перевіряти, чи відповідає така відмова закону.