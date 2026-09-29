За скільки реактивний "шахед" пролітає Київ: глава КМВА відповів

Вони є дуже важкими цілями для ППО

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Сучасні модифікації реактивних дронів, якими Росія кошмарить українську столицю, перетинають Київ всього за три хвилини. Таку інформацію озвучив очільник КМВА Андрій Ткачов.

"Реактивний шахед пролітає Київ з одного боку в інший за 3 хвилини", — заявив т.в.о. начальника КМВА Андрій Ткачов на зустрічі з представниками столичної футбольної громади в Асоціації футболу м. Києва, передає кореспондент "Телеграфу".

Що таке реактивний безпілотник

Це модернізований ударний безпілотник-камікадзе, оснащений турбореактивним двигуном замість звичайного гвинтового двигуна внутрішнього згоряння. Він здатний розвинути швидкість до 400–650 км/год, тоді як класичні моделі "шахедів" летять зі швидкістю 150–250 км/год). За швидкістю та принципом дії реактивний безпілотник наближається до крилатої ракети.

Реактивний "шахед". Фото: visnyk-nanu.org.ua

Реактивні ударні дрони значно важче виявляти та збити. Це дуже складні цілі як для мобільних вогневих груп, так і стандартних дронів-перехоплювачів, які розраховані на повільніші цілі. Для боротьби з ними потрібні спеціальні зенітно-ракетні комплекси малої дальності та винищувальна авіація.

Як відрізнити реактивний "шахед" від звичайного. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, українські військові інженери вже знайшли ефективні методи протидії реактивним "Шахедам" і наразі активно їх тестують. Про це в бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповів командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", герой України Юрій Федоренко.