За скільки реактивний "шахед" пролітає Київ: глава КМВА відповів
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Вони є дуже важкими цілями для ППО
Сучасні модифікації реактивних дронів, якими Росія кошмарить українську столицю, перетинають Київ всього за три хвилини. Таку інформацію озвучив очільник КМВА Андрій Ткачов.
"Реактивний шахед пролітає Київ з одного боку в інший за 3 хвилини", — заявив т.в.о. начальника КМВА Андрій Ткачов на зустрічі з представниками столичної футбольної громади в Асоціації футболу м. Києва, передає кореспондент "Телеграфу".
Що таке реактивний безпілотник
Це модернізований ударний безпілотник-камікадзе, оснащений турбореактивним двигуном замість звичайного гвинтового двигуна внутрішнього згоряння. Він здатний розвинути швидкість до 400–650 км/год, тоді як класичні моделі "шахедів" летять зі швидкістю 150–250 км/год). За швидкістю та принципом дії реактивний безпілотник наближається до крилатої ракети.
Реактивні ударні дрони значно важче виявляти та збити. Це дуже складні цілі як для мобільних вогневих груп, так і стандартних дронів-перехоплювачів, які розраховані на повільніші цілі. Для боротьби з ними потрібні спеціальні зенітно-ракетні комплекси малої дальності та винищувальна авіація.
Нагадаємо, українські військові інженери вже знайшли ефективні методи протидії реактивним "Шахедам" і наразі активно їх тестують. Про це в бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповів командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", герой України Юрій Федоренко.