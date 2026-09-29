Девушка пила по четыре кружки матчи в день и вот что с ней стало
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Британке так понравился напиток, что это переросло в настояющую зависимость
Модные тренды на полезные продукты и напитки порой могут обойтись организму слишком дорого. История 19-летней Изабеллы Уилсон из британского города Болтон ярко демонстрирует, к чему способна привести чрезмерная страсть к популярному зеленому чаю.
Изабелла впервые попробовала матчу летом 2024 года у подруги. Напиток быстро пришелся ей по вкусу, но безобидное увлечение стремительно переросло в настоящую манию, сообщает Mirror.
Любовь к чаю обернулась зависимостью
- Масштабы потребления: Со временем девушка дошла до четырех порций напитка в день, потребляя около 400 мг кофеина ежедневно (что сопоставимо с пятью банками энергетического напитка Red Bull).
- Финансовые потери: Всего за один год Изабелла потратила на покупку заветного порошка около 2000 фунтов стерлингов (около 120 тысяч грн). Дошло до того, что ради экономии она стала заказывать дешевые пакетики у сомнительных продавцов.
- Особенности рецепта: Девушка пила матчу на овсяном молоке с добавлением сиропа из белого шоколада, богатого сахаром.
Удар по здоровью
Постоянные мысли о чае мешали Изабелле сосредоточиться, а вскоре организм дал сбой. Годичная зависимость обернулась серьезными последствиями:
- Ежедневные изнурительные мигрени и затуманенность сознания.
- Регулярная тошнота, рвота и сильное вздутие живота.
- Ухудшение состояния кожи и появление угревой сыпи.
- Набор веса на 12 кг.
Возвращение к нормальной жизни
В январе девушка заподозрила неладное и начала постепенно сокращать дозу, а к марту снизила потребление матчи до двух чашек в неделю.
Позитивные изменения не заставили себя ждать: уже через несколько дней ослабли первые симптомы, а в течение нескольких недель полностью исчезли головные боли, улучшилось состояние кожи, ушла тошнота и начался процесс похудения. Тем не менее отказ от привычки дался Изабелле непросто из-за проявлений синдрома отмены.
Справка: Матча (или маття) — это традиционный японский зеленый чай, растертый в мельчайший порошок. В отличие от обычного листового чая, который заваривают и выбрасывают, матча пьется полностью: порошок взбивается бамбуковым венчиком с горячей водой или молоком, образуя однородную массу.
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