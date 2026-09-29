Які записки пишуть Зеленському на виступи: з’явилося фото зблизька

Фотографу вдалося зафіксувати декілька цікавих фрагментів на аркуші

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Президент України Володимир Зеленський часто з’являється на публіці з папкою чи стопкою роздрукованих аркушів. Зрозуміло, на них тест його виступів, але мало хто знає, як саме оформлені ці папери.

У цьому матеріалі "Телеграф" аналізує одне із фото глави держави, на якому чітко видно деталі на паперах у його руках. На зображенні добре помітні сторінки з англійським текстом.

При цьому великим шрифтом надруковано окремі тези, які президент потім використовує під час промови. Також для окремих слів є транскрипція для легшого прочитання.

Аркуші з текстом для виступу Зеленського. Фото: Getty Images

Даний знімок більш цікавий не саме змістом мови, а тим, як виглядають робочі матеріали гаранта.

На сторінці можна розібрати згадки Patriot та програми FREYA, систем протиракетної оборони, балістичних ракет, Європи тощо. Серед іншого трапляються також фрази про необхідність нарощувати виробництво оборонних систем та загрозу з боку балістичних ракет.

"І ми також проводимо консультації ще з кількома урядами союзних держав, які хочуть приєднатися до FREYJA. Ми залишаємося відкритими для кожної країни, яка може зробити внесок у створення захисту від балістичних ракет. Наша програма FREYJA не замінює перевірені й ефективні системи, як-от Patriot або модернізовані антибалістичні системи SAMP/T. Ми хочемо створити систему, яку можна буде виробляти в значно більших масштабах і за нижчою ціною, систему, яка зможе стати інтегрованою частиною оборони України та оборони Європи. Систему, яка зможе допомогти будь-якому народу, що цінує свободу. Світова черга на антибалістичні системи дуже довга. Балістичних загроз стає дедалі більше", — так у перекладі виглядає текст на аркуші.

Довідка: FREYA – проект протиракетної оборони, над яким Україна працює спільно з європейськими партнерами.

Що відомо про проект антибалістики Freyja/Інфографіка "Телеграфа", ШІ

Зазначимо, що йдеться про звернення Володимира Зеленського на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 23 вересня 2026 року.

Фото з текстом його виступу було зроблено також 23 вересня. Кадр зробив американський фотожурналіст та незалежний фотограф Алексі Розенфельд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що незвичайний жест Трампа на зустрічі із Зеленським викликав суперечки.