Не поспішайте вмикати обігрівач: ці способи зігріти кімнату працюють краще

Прості рішення допоможуть пережити прохолодні дні

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З настанням холодів багато хто одразу замислюється про використання обігрівача. Однак замість нього можна спробувати декілька простих, але ефективних способів зберегти тепло у приміщенні.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту ChatGPT за порадою, як обігріти кімнату в холоди без обігрівача та зайвих витрат на електрику. Цифровий розум підказав одразу п’ять корисних лайфхаків.

Для них не потрібно вкладень та зусиль. Витративши всього кілька хвилин, можна тут своє житло набагато тепліше.

Перевірте вікна та двері

Значна кількість тепла може йти через щілини у віконних рамах та дверях. Тому необхідно ретельно перевірити, наскільки щільно вони закриваються і за необхідності усунути протяги.

Проникнення холоду в квартиру допоможе зменшити ущільнювач або спеціальні матеріали для ізоляції.

Усунення протягу у будинку. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Використовуйте грілку

Гелка або пляшка з теплою водою можуть стати добрим джерелом тепла в кімнаті. Її можна покласти під одяг чи плед поруч із собою, щоб зігрітися без допомоги обігрівача.

Однак важливо додати, що занадто гарячу воду не варто використовувати, а ємність слід закрити надійно. Такого способу зігрітися вистачить на годину чи навіть дві.

Грілка. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Запаліть свічки

Свічки виділяють тепло та використання кількох штук у кімнаті допоможуть трохи обігріти її. Звичайно, цей спосіб не допоможе замінити повноцінний обігрів приміщення, але створить відчуття затишку.

При цьому слід пам’ятати, що свічки не можна залишати без нагляду та на ніч краще загасити.

Свічки у кімнаті. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Постеліть килим

Відчуття холоду здатне створювати холодну підлогу в кімнаті. Особливо це залежить від покриття.

Щільний килим допоможе зменшити відчуття холоду та зробить кімнату комфортнішою.

Килим на підлозі. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Поставте поруч ємність із гарячою водою

Велика миска або пляшка із гарячою водою поступово віддає тепло повітрю. І хоча ефект від цього способу не буде занадто великим, але все ж таки він допоможе трохи обігріти приміщення.

Ємність із гарячою водою для обігріву кімнати. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі показали, як за допомогою гирь обігріти квартиру.