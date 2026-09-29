Росія вдарила по Києву ракетами та дронами. Є влучання, палає навчальний заклад

Росіяни цілодобово тероризують столицю

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Вночі та зранку у вівторок, 29 вересня, Росія атакувала Київ балістичними ракетами та реактивними безпілотниками. Є руйнування.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, наслідки обстрілу зафіксовані у трьох районах столиці. У Печерському районі сталося займання в триповерховій нежитловій будівлі.

У Соломʼянському районі сталося влучання та пожежа в одному з корпусів навчального закладу. Також зафіксовано влучання в адміністративну будівлю об'єкта інфраструктури. Крім того, у дворі будинку впали уламки ракети, без пожежі. Також уламки впали на території приватного житлового будинку.

У КМВА додали, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на 5-поверховий житловий будинок сталося загоряння на даху.

Зміни у русі транспорту

За інформацією Kyiv City Express, рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для столиці (інформація станом на 6:45). Також затримується рух тролейбусів №№ 29, 30, 31, 34, 37, 44, 47 проспектом Степана Бандери. Причина — пошкодження контактної мережі. Затримується й рух тролейбусів №№ 3, 12, 14 та автобусів № 69 через перекриття руху на вул. Жилянська.

Попередній удар по Києву

Росія продовжує тероризувати столицю щоночі та щодня. Вдень 28 вересня, росіяни завдали удару по медичному центру "Добробут" на Олімпійській у Києві. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки цинічного російського удару.

Також у понеділок у центрі Києва після влучання російського безпілотника спалахнула пожежа в будівлі Національної академії наук України. Люди, які опинилися всередині, намагалися вибратися через вікна.