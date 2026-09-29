Велике місто України переходить у режим виживання: що це означає і кому ще загрожує

Через зупинку промислових гігантів місто скорочує витрати

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Кривому Розі урізають витрати з бюджету та зупиняють частину проєктів розвитку. Йдеться про виживання міста — після російських ударів зупинився ряд великих містоутворюючих підприємств. Та не тільки Кривий Ріг в зоні ризику.

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, наразі в простої "АрселорМіттал Кривий Ріг", Інгулецький і Південний гірничо-збагачувальні комбінати та Криворізький залізорудний комбінат. "Інші великі підприємства працюють максимум на чверть довоєнного виробництва. Відповідно підприємства та підрядні організації, які забезпечують їхню роботу – також не працюють", — йдеться у заяві.

Проблеми не тільки через знищене обладнання після російських атак, а й з тим, аби вивезти продукцію через порти. Через зниження надходжень в бюджет, проведуть його секвестр. "Місто зупинить реалізацію низки важливих проєктів. Але збереже функціонування всіх критично важливих систем", — каже Вілкул, та визнає — йдеться передусім про виживання. Прогноз на 2027 рік він схарактеризував як "дуже поганий".

Мета – зберегти роботу шкіл, садків, лікарень, води, тепла. Ми будемо намагатися зберегти соціальну програму підтримки людей – безкоштовний транспорт, продуктові набори, непередбачені законом грошові виплати з міського бюджету, які ми платимо – починаючи від інвалідів, закінчуючи сім'ями загиблих та чорнобильцями — всього 50 категорій. Допомогу Збройним силам України. Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу

Три великі металургійні заводи під ударом: як війна змінює життя українських міст

Нагадаємо, кілька днів тому компанія ArcelorMittal заявила, що не зможе відновити роботу у Кривому Розі безпечно та стабільно. За п'ять тижнів завод зазнав чотирьох ракетних атак.

Запоріжсталь після атаки РФ

Не краща ситуація і в Запоріжжі та Кам'янському. Металургійний комбінат "Запоріжсталі" зупинив роботу, інші виробництва працюють зі зменшеною потужністю. Металургійний комбінат "Каметсталь" у Кам'янському повністю зупинив свою роботу 5 вересня 2026 року через російський балістичний удар. За оцінкою Financial Times, ці три заводи виробляли 90% української сталі. Росіяни постійно завдають повторних ударів, аби унеможливити виробництво.

Раніше "Телеграф" розповідав про системне нищення промислового потенціалу країни, серед іншого черговий удар по виробництву олії в Дніпрі завдав відчутної шкоди потужностям. Агресор атакував завод у січні 2026 року, а згодом повторив напад у вересні.

Під прицілом опинився й державний сектор: ворог намагається виснажити ресурси ударами по компанії "Укрнафта". Росіяни мають можливість завдавати масованих повітряних ударів практично по всій території країни.