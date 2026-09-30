Така лампа стояла у бабусі: які старі абажури знову стали модними
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Мода повернула те, що всі хотіли викинути
Настільна лампа з тканинним абажуром — річ, яку багато хто пам’ятає ще з дитинства. Колись такі світильники стояли на письмових столах, тумбочках і комодах, а потім поступово зникли з сучасних інтер’єрів.
Тепер вони повертаються. До того ж, як пише Galaxus разом із деталями, які складно назвати мінімалістичними: складками на тканині, квітковими малюнками, велюром, бахромою та китицями.
Чому на них знову звернули увагу
У таких ламп є одна перевага, якої часто не вистачає сучасним світильникам, — вони дають дуже м’яке світло.
Тканина частково розсіює його, тому ввечері абажур створює невелику теплу пляму світла, а не освітлює всю кімнату. Для спальні, вітальні або робочого куточка це особливо доречно.
До того ж тканина сама по собі додає фактури. Вона добре виглядає поруч із деревом, керамікою та каменем і робить лампу схожою радше на предмет декору, ніж на звичайний побутовий прилад.
Плісировані абажури
Найперше впадають в око абажури зі складками. Плісирована тканина може бути дуже простою — наприклад, світлою та однотонною, — але навіть у такому випадку лампа виглядає цікавіше.
Коли світло вмикається, складки стають ще помітнішими. Вони створюють на тканині легку гру тіней.
Квіти та інші візерунки
Не менш цікаво виглядають абажури з квітковими та рослинними принтами. Саме вони найбільше нагадують старі лампи з квартир минулих десятиліть.
Сьогодні такий візерунок не вимагає оформлювати весь інтер’єр у ретростилі. Навпаки, яскравий абажур може стати акцентною деталлю на тлі стриманих меблів і сучасного простору.
Велюр, бахрома та китиці
Також знову стають актуальними велюрові абажури з бахромою чи китицями. Вони мають більш виразний вигляд і легко стають помітним акцентом в інтер’єрі.
Особливо ефектно такі абажури виглядають на простій вінтажній основі.
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