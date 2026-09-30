Такая лампа стояла у бабушки: какие старые абажуры снова стали модными

Мода вернула то, что все хотели выбросить

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Настольная лампа с тканевым абажуром — вещь, которую многие помнят еще с детства. Когда-то такие светильники стояли на письменных столах, тумбочках и комодах, а потом постепенно исчезли из современных интерьеров.

Теперь они возвращаются. К тому же, как пишет Galaxus, вместе с деталями, которые сложно назвать минималистичными: складками на ткани, цветочными рисунками, велюром, бахромой и кисточками.

Почему на них снова обратили внимание

У таких ламп есть одно преимущество, которого часто не хватает современным светильникам, — они дают очень мягкий свет.

Ткань частично рассеивает его, поэтому вечером абажур создает небольшое теплое пятно света, а не освещает всю комнату. Для спальни, гостиной или рабочего уголка это особенно уместно.

К тому же ткань сама по себе добавляет фактуры. Она хорошо выглядит рядом с деревом, керамикой и камнем и делает лампу похожей скорее на предмет декора, чем на обычный бытовой прибор.

Плиссированные абажуры

В первую очередь бросаются в глаза абажуры со складками. Плиссированная ткань может быть очень простой — например, светлой и однотонной, — но даже в таком случае лампа выглядит интереснее.

Когда свет включается, складки становятся еще заметнее. Они создают на ткани легкую игру теней.

Лампа с плиссированным абажуром

Лампа с плиссированным абажуром

Цветы и другие узоры

Не менее интересно выглядят абажуры с цветочными и растительными принтами. Именно они больше всего напоминают старые лампы из квартир прошлых десятилетий.

Сегодня такой узор не требует оформлять весь интерьер в ретростиле. Наоборот, яркий абажур может стать акцентной деталью на фоне сдержанной мебели и современного пространства.

Абажур с цветочным принтом

Абажур с цветочным принтом

Абажур с цветочным принтом

Велюр, бахрома и кисточки

Также снова становятся актуальными велюровые абажуры с бахромой или кисточками. Они имеют более выразительный вид и легко становятся заметным акцентом в интерьере.

Особенно эффектно такие абажуры выглядят на простой винтажной основе.

Велюровый абажур с бахромой

Абажур с бахромой

Абажур с кисточками

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