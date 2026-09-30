Економія понад 60 грн: в "АТБ" знизили ціни на побутову хімію та гігієну

В "АТБ" діють знижки на товари для дому

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До 6 жовтня в мережі "АТБ" можна придбати побутову хімію за зниженими цінами. На окремі позиції діють знижки від 30% до 38%.

Акційні ціни поширюються на пральні засоби, товари для гоління, антиперспіранти, засоби особистої гігієни та паперову продукцію. Деякі товари коштують на десятки гривень дешевше за звичайну ціну, як раніше писав "Телеграф".

Детальніше у матеріалі: "Оце так ціни: в "АТБ" продукти подешевшали до 50% — акція лише тиждень".

Наприклад, гель для прання WASH&FREE 2,1 кг зараз коштує 99,90 грн замість 161,60 грн. Знижка становить 38%.

Піна для гоління Arko Men Cool і Sensitive 200+100 мл також подешевшала на 38% — її можна придбати за 73,50 грн замість 118,90 грн.

На 35% знизили ціну на антиперспіранти Old Spice — Captain, Whitewater, Epic Legend та Wolfthorn. Тепер вони коштують 127,90 грн замість 199 грн.

Серед інших акційних товарів:

туалетний папір "Сніжна Панда СуперАбсорб", 6 шт. — 79,90 грн замість 119,90 грн;

— 79,90 грн замість 119,90 грн; гель для душу Melado 3 в 1, 500 мл — 65,90 грн замість 99 грн;

— 65,90 грн замість 99 грн; гелі MELADO, 750 мл — 99,90 грн замість 149,90 грн;

— 99,90 грн замість 149,90 грн; прокладки Kotex Ultra Normal, 16 шт. — 64,90 грн замість 97,50 грн;

— 64,90 грн замість 97,50 грн; прокладки Kotex Ultra Night, 12 шт. — 69,50 грн замість 103,90 грн;

— 69,50 грн замість 103,90 грн; тампони Kotex Normal Ultra Sorb і Super Ultra Sorb, 16 шт. — 86,90 грн замість 128,30 грн.

Також зі знижкою 30% продають порошок Savex Color/Fresh 1,5 кг за 143,90 грн замість 205,90 грн. Кондиціонер Savex Soft Romantic 0,8 л коштує 80,50 грн замість 115 грн.

Серед товарів для дому — косметичні серветки "Своя лінія" 150 шт за 32,50 грн замість 46,90 грн та паперовий рушник "Своя лінія" за 50,90 грн замість 72,90 грн.

Акційні ціни діють до 6 жовтня, тож придбати товари зі знижками можна протягом цього періоду.

Раніше "Телеграф" розповідав про акцію в "АТБ", де можна заощадити до 200 грн на ковбасі та до 100 грн на рибі. Знижені ціни діють лише протягом тижня.