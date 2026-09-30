Росія почала масовано бити по енергетиці: чи чекати тепер на графіки
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Ситуація в енергосистемі може змінюватись
У середу, 30 вересня, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Під прицілом ворога опинилися енергетичні об’єкти в Києві та низці інших областей
Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, росіяни били по об'єктах енергетичної інфраструктури й раніше, але не так масовано.
"Починаючи з літа фактично не було і дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але така масована і комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону", — зазначив прем’єр.
Корецький також доручив органам місцевої влади перевірити готовність систем резервного живлення критичних об’єктів у громадах і якнайшвидше завершити всі роботи щодо їх встановлення та підключення.
Зауважимо, що в контексті заяви Корецького в мережі почали з'являтися повідомлення про нібито підготовку графіків відключення.
Але офіційної інформації про це немає. В "Укренерго" повідомили, що ліквідують наслідки ударів РФ у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській областях та м. Київ. Аварійно-відновлювальні роботи розпочато скрізь, де це дозволяють умови безпеки.
Загалом в країні споживання електроенергії знизилося порівняно з минулим днем за рахунок ясної погоди в більшості регіонів країни (збільшилася генерація сонячної енергії). Застосування заходів обмеження споживання електроенергії поки що не планується. Проте в "Укренерго" зазначили, що ситуація може змінитися будь-якої миті.
Нагадаємо, в ніч на 30 вересня Росія атакувала Київ реактивними дронами та балістикою, внаслідок ворожих обстрілів є наслідки у Святошинському, Голосіївському, Оболонському та Подільському районах, є загиблі.