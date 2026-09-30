У частині міст відключення світла через удар росіян: чи діють графіки

Де зникло світло і коли скасують обмеження

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Після численних атак на енергетичну інфраструктуру без електроенергії частково залишилися Київ та три області. У столиці перебої з електропостачанням також вплинули на роботу електротранспорту.

Через це у регіонах запровадили аварійні відключення. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, а обмеження мають скасувати після стабілізації ситуації в енергосистемі, повідомили у Міністерстві енергетики України.

Оновлено 18:48: за командою Укренерго на Київщині застосовано графіки відключень на 30 вересня.

Графік відключень на Київщині за 30 вересня

Графік відключень на Київщині за 30 вересня

Де запровадили аварійні відключення

За даними Міненерго, через численні атаки російських військ на об'єкти енергетичної інфраструктури аварійні відключення діють у Києві, Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

Раніше повідомлялося, що після масованої атаки у частині районів столиці виникли перебої з електро- та водопостачанням. За командою НЕК "Укренерго" у Києві застосували екстрені відключення.

Чи діють графіки відключень

Під час екстрених та аварійних відключень заздалегідь складені графіки не діють. Фактична ситуація з електропостачанням залежить від стану енергосистеми та рішень диспетчерів.

У Києві обмежили рух електротранспорту

Через відсутність напруги в контактній мережі також тимчасово обмежили рух електротранспорту на Правому березі столиці.

Як повідомили у "єКиївпастрансі", через знеструмлення тимчасово призупинили рух електротранспорту в Шевченківському та Голосіївському районах. Пасажирів закликали враховувати зміни під час планування маршрутів.

Енергетики відновлюють електропостачання

Як повідомили у Міненерго, аварійно-відновлювальні роботи вже тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

"Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — зазначили у відомстві.

У Міненерго також закликали стежити за актуальною інформацією щодо відключень на офіційних ресурсах свого оператора системи розподілу.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що Росія почала масовано бити по енергетиці та чи чекати тепер на графіки.