Пралка замінить сушильну машину? Про цю функцію знають не всі

Простий спосіб прискорити сушіння білизни

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Восени та взимку висушити мокру білизну стає проблемою. Вирішити її може використання спеціальної сушарки для білизни. Але є й спосіб прискорити сушіння без додаткової техніки.

Про нього розповіли на YouTube. Для прискорення сушіння білизни знадобиться пральна машина та звичайний сухий рушник. "Телеграф" розповідає, як це працює і як не нашкодити своєму житлу.

У холодну пору року волога з тканини випаровується вкрай повільно через низьку температуру й слабку циркуляцію повітря. Після звичайного віджимання волокна залишаються глибоко просоченими вологою. Якщо сушити речі на батареях, це призводить до різкого стрибка вологості в приміщенні, а сушіння у ванній кімнаті взагалі марне через постійну пару.

Як швидко висушити білизну в пральній машині

Коли прання закінчилося, не поспішайте виймати білизну. Покладіть сухий рушник поверх вологих речей просто в барабан і увімкніть програму віджимання. При цьому постарайтеся не перевантажити барабан. Рушник вбере воду, яка залишилася в тканині, а залишки вологи підуть у злив.

Після цього білизна має стати майже сухою, і на досушування піде зовсім небагато часу. Якщо цього не сталося, можна повторити процес з новим сухим рушником.

Навіть із цим прийомом важливо не створювати зайвої вогкості.

У холодну пору року періть стільки білизни, скільки поміститься на сушарку, і не перевантажуйте її.

Не ставте сушарку впритул до батареї та не сушіть речі просто на ній.

Не залишайте білизну у ванній, де й так волого.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко висушити мокрі кросівки.