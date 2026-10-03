Як не мерзнути і не падати взимку: три простих лайфхаки для одягу та взуття

Мороз і ожеледиця не застануть зненацька

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Підготовка до зими зазвичай асоціюється з теплим одягом, ковдрами та запасами необхідних речей. Втім, є предмети, про які згадують лише тоді, коли на вулиці вже мороз або з'являється перша ожеледиця.

Українка показала у TikTok свій варіант підготовки до холодного сезону. Деякі з речей виглядають незвично для повсякденного використання, але саме в зимових умовах можуть виявитися практичними.

Щоб не перетворити ожеледицю на ковзанку

Взимку навіть знайомий маршрут може стати випробуванням. Особливо після відлиги, коли температура опускається нижче нуля, а волога на дорогах і тротуарах перетворюється на лід.

Одним із способів зменшити ризик посковзнутися є льодоступи — спеціальні накладки на взуття з шипами. Вони кріпляться до підошви та допомагають збільшити зчеплення з поверхнею.

Льодоходи

Накладки на взуття

Є різні конструкції: одні закривають лише передню частину взуття, інші охоплюють практично всю підошву. Водночас використовувати їх постійно не варто — на звичайному асфальті чи підлозі шипи не потрібні та можуть заважати під час ходьби.

Грілки, які можна покласти просто в кишеню

Навіть хороші рукавички не завжди рятують від холоду. Особливо це помітно, коли людина довго стоїть на зупинці, чекає транспорт або проводить багато часу надворі.

Для таких ситуацій існують компактні грілки для рук. Їх можна покласти в кишеню або рукавичку, а деякі моделі здатні зберігати тепло протягом кількох годин.

Грілка для рук

Грілку зручно носити в кишені

Принцип роботи залежить від типу виробу. Одні грілки активуються після контакту з повітрям, інші потрібно попередньо струсити або зігнути. Існують також варіанти для ніг, які кладуть у взуття.

Неопренові шкарпетки — не лише для походів

З холодом та вологою доводиться боротися не лише рукам. Якщо ноги промокли або довго перебувають у холодному взутті, зігріти їх значно складніше.

Тут у пригоді можуть стати неопренові шкарпетки. Спочатку їх використовували для військових потреб та під час походів, але у сильний холод вони добре показують себе і в повсякденному житті.

Неопренові шкарпетки

Неопрен допомагає утримувати тепло

Їхня особливість у тому, що неопрен допомагає утримувати тепло. Завдяки цьому ноги довше залишаються теплими навіть у холодну погоду.

Є й інша перевага — матеріал захищає від вологи. Тому, як зазначає авторка відео, у таких шкарпетках ноги не лише менше мерзнуть, а й залишаються сухими.

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