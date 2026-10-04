Селедка под шубой больше не нужна: рецепт пикантной намазки, которая исчезает со стола первой

Салат без слоев и долгого приготовления

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Салат "Селедка под шубой" давно стал неотъемлемой частью праздничных застолий. Также его готовят и в будни. Но даже самые любимые блюда со временем приедаются. Если хочется разнообразить домашнее меню, не отказываясь от привычного рыбного вкуса, стоит поискать вдохновение в европейской кухне.

Авторы кулинарного портала Pysznosci рекомендует приготовить традиционный силезский салат из слабосоленой сельди. Это блюдо собирается за считанные минуты, не требует долгого выкладывания слоев, и выглядит аппетитно.

Изюминка закуски заключается в нарезке. Если порубить компоненты крупнее — получится отличный салат к картошке. А если измельчить ингредиенты почти в фарш, выйдет пикантная намазка для бутербродов.

Для приготовления блюда нужно брать слабосоленую сельд или предварительно вымочить филе в холодной воде пару часов, меняя ее несколько раз. Иначе избыток соли уничтожит вкус блюда.

Для приготовления возьмите 300 граммов филе сельди. Промокните его бумажным полотенцем, чтобы в салате не было лишней воды, и нарежьте кубиком. Точно так же измельчите 3 вареных яйца, 3 маринованных огурца и одну маленькую луковицу. Добавьте свежую зелень по вкусу.

Фото сгенерировано ИИ

Для заправки смешайте столовую ложку майонеза, две чайные ложки обычной горчицы и ложку зернистой французской. Все перемешайте, приправьте черным перцем и дайте закуске настояться в холодильнике около часа. Подавайте с ломтиками поджаренного ржаного хлеба.