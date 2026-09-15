Аномальний Ель-Ніньо перепише погоду у Києві: коли чекати на перший сніг у столиці

Субтропічний гребінь блокуватиме проникнення арктичного повітря в середні широти Європи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Цього року перший сніг і стійкі заморозки у Києві прийдуть пізніше, ніж зазвичай. Температура повітря у вересні та жовтні також буде вищою за норму.

Як свідчать кліматичні моделі європейської служби моніторингу клімату, Copernicus Climate Change Service (C3S), погодні умови осені 2026 року у Східній Європі формуються під впливом стійких аномалій високого тиску. За розрахунками фахівців, середньомісячна температура вересня та жовтня у Центральній та Східній Європі очікується вищою за норму.

Коли у Київ прийдуть заморозки та перший сніг

На тлі підвищених температур очікується, що перший сніг і стійкі заморозки у столиці зміщуються на пізніший термін, ніж зазвичай. Ймовірність випадіння снігу у жовтні в столичному регіоні є вкрай низькою. Перші стійкі нічні заморозки прогнозуються лише у третій декаді місяця.

Коли в Київ прийдуть заморозки та перший сніг. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Згідно з модельними розрахунками ECMWF, випадання мокрого снігу в Києві та області найбільш ймовірно в листопаді. У цей період атлантичні циклони почнуть витісняти теплі повітряні маси. Однак через прогріту поверхню землі та вплив Гольфстріму цей сніг протримається недовго — від кількох годин до пари днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли похолодає та включать опалення в Україні. На наступному тижні очікується зниження температури, тому питання, коли батареї стануть теплими, стає все актуальнішим.