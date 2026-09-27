Вчені попередили про мега-Ель-Ніньо: коли перший сніг накриє Дніпро та область

Це атмосферне явище має суттєвий вплив на формування погоди

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Синоптики попереджають, що активність Ель-Ніньо до кінця року лише посилюватиметься. Його вплив зумовить домінування теплих повітряних мас та пізнє випадіння снігу в Дніпрі та області.

Про це йдеться в бюлетені Кліматичного центру NOAA (CPC). Зазначається, що ймовірність збереження Ель-Ніньо в осінньо-зимовий період 2026–2027 років перевищує 90%.

Як відомо, таке атмосферне явище як Ель-Ніньо впливає на траєкторії атлантичних циклонів над Європейським континентом. Для центральної України та міста Дніпро це означає, що терміни настання метеорологічної зими суттєво змістяться. Так, у жовтні та листопаді в цьому місті прогнозується домінування вологих та теплих повітряних мас.

Згідно з прогнозами європейської служби спостереження за зміною клімату Copernicus (C3S), у степовій та лісостеповій зонах України стійкий сніговий покрив навряд чи матиме змогу сформуватись раніше кінця грудня 2026 року або початку січня 2027 року. Синоптики прогнозують, що перший мокрий сніг може випасти лише у другій половині листопада, проте він швидко танутиме. Ці процеси супроводжуватимуться короткостроковими вторгненнями арктичного повітря.

Вчені наголошують, що посилення Ель-Ніньо блокує стабільні антициклони зі сходу і змушує атлантичні циклони проходити траекторіями, близькими до північних широт. Через це повітря насичується вологою та зберігає достатньо високі температури.

Вплив Ель-Ніньо. Інфографіка "Телеграф"/ШІ

Також, згідно з інформацією Copernicus C3S, зимою 2026–2027 років в Східній Європі середня сезонна температура прогнозується вищою за кліматичну норму. Ці фактори впливатимуть на можливість заморозків. Таким чином, ґрунт у Дніпропетровській області почне промерзати лише в січні 2027 року.

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