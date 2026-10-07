Екзотичного колючого гостя зустріли на Київщині: в Україні такі не живуть (відео)

Звір може становити небезпеку не лише для людей, а й для домашніх тварин, особливо собак

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На Київщині помітили їжатця, що вільно розгулював селом. Ця тварина дика та може завдати шкоди людині.

Відео незвичайного гостя розмістив користувач m1atoha в тредсі. Чоловік стверджує, що воно зняте в його селі Вороньківка, що неподалік Бучі та Вишгорода. Ймовірно, він міг втекти з приватного зоопарку чи хтось тримав вдома.

На відео дійсно їжатець, також відомий як дикобраз. Частина користувачів відзначила його впевнену поведінку та покламбурила.

Коментарі щодо поведінки тварини у селі

Зауважимо, їжатець становить небезпеку для людей та домашніх тварин. Його голки спричиняють глибокі колоті рани.

До їжатця не можна підходити ззаду – саме задом наперед він атакує. Попри відомий міф, голками не стріляє, а вбиває їх у ворога, а сам їх скидає. У голок є зворотні зазубрини, через що її видаляти дуже болісно, а рана погіршується. Часто від їжатців страждають собаки.

Попереджувальні сигнали їжатця:

Здиблює голки, збільшуючись у розмірі. Тупає лапами. Видає попереджувальний шурхіт голками на хвості (саме його чутно у відео).

Подібний випадок був на Київщині навесні – тоді тварину вдалось спіймати та передати зоозахисникам. В Україні їжатці не водяться, тільки в штучних умовах. Малоймовірно, що їжатець зможе пережити зиму в дикій природі.

Як повідомляв "Телеграф", дикі тварини дедалі частіше з'являються в селах і великих містах через повномасштабну війну. Тварин помічають і в самій столиці: на житловому масиві "Академмістечко" нещодавно блукав лось. Він спочатку ходив міським парком, а потім зайшов у двір між багатоповерхівками. За словами зоозахисників, на околицях копитні лякаються транспорту, безпритульних собак і перехожих.