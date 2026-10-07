Екзотичного колючого гостя зустріли на Київщині: в Україні такі не живуть (відео)
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Звір може становити небезпеку не лише для людей, а й для домашніх тварин, особливо собак
На Київщині помітили їжатця, що вільно розгулював селом. Ця тварина дика та може завдати шкоди людині.
Відео незвичайного гостя розмістив користувач m1atoha в тредсі. Чоловік стверджує, що воно зняте в його селі Вороньківка, що неподалік Бучі та Вишгорода. Ймовірно, він міг втекти з приватного зоопарку чи хтось тримав вдома.
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На відео дійсно їжатець, також відомий як дикобраз. Частина користувачів відзначила його впевнену поведінку та покламбурила.
Зауважимо, їжатець становить небезпеку для людей та домашніх тварин. Його голки спричиняють глибокі колоті рани.
До їжатця не можна підходити ззаду – саме задом наперед він атакує. Попри відомий міф, голками не стріляє, а вбиває їх у ворога, а сам їх скидає. У голок є зворотні зазубрини, через що її видаляти дуже болісно, а рана погіршується. Часто від їжатців страждають собаки.
Попереджувальні сигнали їжатця:
- Здиблює голки, збільшуючись у розмірі.
- Тупає лапами.
- Видає попереджувальний шурхіт голками на хвості (саме його чутно у відео).
Подібний випадок був на Київщині навесні – тоді тварину вдалось спіймати та передати зоозахисникам. В Україні їжатці не водяться, тільки в штучних умовах. Малоймовірно, що їжатець зможе пережити зиму в дикій природі.
Як повідомляв "Телеграф", дикі тварини дедалі частіше з'являються в селах і великих містах через повномасштабну війну. Тварин помічають і в самій столиці: на житловому масиві "Академмістечко" нещодавно блукав лось. Він спочатку ходив міським парком, а потім зайшов у двір між багатоповерхівками. За словами зоозахисників, на околицях копитні лякаються транспорту, безпритульних собак і перехожих.