Экзотического колючего гостя встретили в Киевской области: в Украине такие не живут (видео)
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Зверь может представлять опасность не только для людей, но и для домашних животных, особенно собак
В Киевской области заметили дикобраза, который свободно разгуливал по селу. Это животное дикое и может нанести вред человеку.
Видео необычного гостя опубликовал пользователь m1atoha в Threads. Мужчина утверждает, что оно снято в его селе Вороньковка, что недалеко от Бучи и Вышгорода. Вероятно, он мог сбежать из частного зоопарка или кто-то держал его дома.
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На видео действительно дикобраз. Часть пользователей отметила его уверенное поведение и пошутила в комментариях.
Отметим, дикобраз представляет опасность для людей и домашних животных. Его иглы наносят глубокие колотые раны.
К дикобразу нельзя подходить сзади – именно задом наперед он атакует. Вопреки известному мифу, иглами он не стреляет, а вонзает их во врага и затем сбрасывает. У игл есть обратные зазубрины, из-за чего извлекать их очень больно, а состояние раны ухудшается. Часто от дикобразов страдают собаки.
Предупреждающие сигналы дикобраза:
- Вздыбливает иглы, визуально увеличиваясь в размерах.
- Топает лапами.
- Издает предупреждающий шорох иглами на хвосте (именно его слышно на видео).
Подобный случай был в Киевской области весной – тогда животное удалось поймать и передать зоозащитникам. В Украине дикобразы в дикой природе не водятся, только в искусственных условиях. Маловероятно, что дикобраз сможет пережить зиму в естественной среде.
Как сообщал "Телеграф", дикие животные все чаще появляются в селах и крупных городах из-за полномасштабной войны. Животных замечают и в самой столице: на жилом массиве "Академгородок" недавно бродил лось. Он сначала ходил по городскому парку, а затем зашел во двор между многоэтажками. По словам зоозащитников, на окраинах копытные пугаются транспорта, бездомных собак и прохожих.