Пересувалась у сутінках: у великому місті на камеру потрапила лісова гостя (відео)

Тварині не сподобалася роль моделі

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У центрі Запоріжжя на камеру потрапив хижий звір. Як видно на кадрах, лисиця боялася оператора і намагалася втекти від нього.

Відповідне відео опублікував місцевий Telegram канал.

Здавалося б, звичайна поведінка дикої тварини сьогодні вже не є звичною. Останнім часом дедалі більше лісових мешканців почуваються в обласних центрах як удома.

Лисиця у центрі Запоріжжя. Фото: Скріншот

Лисиця у центрі Запоріжжя. Фото: Скріншот

Збільшення кількості диких звірів у великих містах пов’язане із повномасштабною війною, яка триває в Україні з початку 2022 року.

Тоді ж у країні було заборонено полювання. Це викликало зростання загальної кількості тварин. Важливим також є той факт, що сьогоднішнє покоління ніколи не бачило мисливця з рушницею і не сприймає його як загрозу.

Водночас у прифронтових регіонах людей побоюються не лише такі звірі як лисиці та вовки, а й навіть дикі собаки. Це пов’язано з протилежним досвідом, який вони пережили. Зоолог, менеджер проєктів "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий, розповідав "Телеграфу", що ближче до ЛБЗ собаки бояться людей у формі.

Саме до таких міст належить Запоріжжя. Найкоротша відстань по прямій від обласного центру до активної лінії фронту або сірої зони становить приблизно 12-20 кілометрів залежно від напрямку та конкретної ділянки.

Раніше в соцмережах обговорювали лисицю, яка була помічена в Одесі. Тварина оселилася серед скель на узбережжі і, мабуть, уже звикла до сусідства з людьми. Тварина не боїться людей та любить котлети.