Гуляв у парку наче свій: дикого рогатого гостя помітили просто серед Києва (відео)

Зараз у лосів період парування, вони стають менш обережними

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Зранку у понеділок, 21 вересня, у Києві помітили лося. Тварина ходила парком та забрела в один з дворів на житловому масиві "Академмістечко".

Відео лося посеред Києва публікують у мережі. Його бачили на Святошино та "Академмістечку". Судячи з кадрів, рогатий був збентежений та дезорієнтований.

Академмістечко розташоване на околиці Києва, поруч є ліси. Ймовірно звідти тваринка й забігла у місто.

"Академмістечко" на карті Києва

Чому лось міг забігти на територію міста

Початок осені — це період спарювання у лосів. У вересні самці стають дуже активними та втрачають звичну обережність. В пошуках самок лосі долають величезні відстані і можуть випадково забрідати в житлові масиви.

Лось

Потрапляючи на околицю міста, лось лякається шуму автівок, бродячих собак або людей. В паніці тварина починає хаотично бігати та втрачає орієнтацію. В цьому стані лосі забігають у двори та навіть у під'їзди, намагаючись сховатися.

Лосі — найбільші сучасні ссавці з родини оленевих, травоїдні копитні. Вони можуть важити до 360-600 кг і мати висоту в холці до 2,3 м. Лось має масивний тулуб, високі ноги, коротку шию та характерні роги у самців. Лось звичайний занесений до Червоної книги України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві на трасі побачили диких тварин. Кілька лосів перебігало дорогу просто під час інтенсивного руху транспорту.