Мобілізація жінок та юнаків не допоможе Україні: директор КМІС пояснив чому

Питання справедливості дедалі сильніше впливає на ставлення суспільства до рішень про війну

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Зниження мобілізаційного віку до 18 років не посилить армію. Як і питання мобілізації жінок, українці це не підтримуватимуть.

Як розповів "Телеграфу" виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький, потенціал чоловіків віку 25-59 років в Україні ще не вичерпався. "У нас чоловіків у віці 18-24 роки не так багато. Об'єктивно. Серед них частина вчиться в університетах, і очевидно, що за ними все одно зберігалася б відстрочка. Тому для посилення армії це не допоможе, коли є мільйони старших людей", – наголосив експерт.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: Простору для капітуляції немає, – директор КМІС про вибори, мобілізацію жінок і вражаючу цифру

Мобілізація жінок

Що ж до мобілізації жінок, то ця ідея також не знайде підтримку в суспільстві. Грушецький наголошує – щоб спрацювало, мало б готуватись раніше, порівнюючи досвід з ізраїльським. Наразі ж, каже: "все переломлюється об питання справедливості", адже виникне питання – чому ця людина має воювати, а інша ні.

Чому риторика політиків ранить суспільство

За словами експерта, політики розуміють, що Україна все ближче до виборів. І варіантів два: або позиція популістична, для рейтингу, або державницька. Тож багато хто обере популістичну. Ініціатива привезти вояків з-за кордону не закриє потреби першої лінії зіткнення, а війна роботами чи дронами – небезпечна популістична думка.

"Я розумію, що багатьом молодим людям це сподобалося, адже це виглядає, що можна менше людей мобілізовувати, а треба більше дронів. І ця позиція породжує свою небезпеку, адже тоді постає питання – навіщо знижувати мобілізаційний вік чи впроваджувати призов жінок", – пояснює Грушецький.

Ба більше, на думку експерта, суспільство готове опиратись далі, попри втому. Розбурхують людей не тільки популістичні ідеї, а й ініціативи влади про демобілізацію, контракти тощо. На думку Грушецького, ці питання краще взагалі не порушувати: "Багато людей вже зрозуміли, що це не відбудеться, але будь-які такі ініціативи, вони породжують надію, з якою ти потім падаєш вниз. І після цього стає тільки гірше".

Як повідомляв "Телеграф", за чинним законом мобілізувати можуть військовозобов'язаних чоловіків віком 25–60 років, якщо вони придатні за станом здоров'я і не мають відстрочки чи броні. Водночас аналітики наголошують: мобілізація молоді 18–24 років спричинить незворотну демографічну катастрофу в країні. У цій віковій групі є близько мільйона чоловіків, які теоретично здатні посилити ЗСУ, проте їхня масова втрата знищить основу для відтворення нації.