Засипте моркву цим — і вона не згниє до весни: незвичний спосіб від американців

Як зберегти овочі свіжими всю зиму

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Морква здатна пролежати всю зиму без втрати смаку й пружності, якщо забезпечити їй правильні умови. Найпростіший варіант – пересипати коренеплоди піском, що допомагає втримувати необхідну вологу.

Американське видання The Old Farmer’s Almanac радить відтворити для овочів середовище, схоже на холодний вологий ґрунт. "Телеграф" розповість, як підготувати врожай, де розмістити ящик і чим замінити пісок, якщо його немає під рукою.

Як зберігати моркву в піску

Спершу коренеплоди потрібно ретельно перебрати. На тривале зберігання відбирають лише цілі та здорові екземпляри – без тріщин, пошкоджень і будь-яких ознак гнилі.

Далі знадобиться ящик або інша ємність. На дно висипають шар злегка зволоженого піску, викладають моркву, а зверху знову засипають її піском.

Урожай викладають ярусами. Важливо, щоб коренеплоди не стикалися між собою: якщо один із них почне псуватися, гниль не перекинеться на сусідні.

Пісок має бути саме помірно вологим, а не мокрим. Зайва вода швидко створить сприятливе середовище для появи плісняви та гниття.

За відсутності піску підійде тирса, вермикуліт або кокосове волокно. Матеріал не має вирішального значення – головне, щоб він підтримував потрібний рівень вологи навколо овочів.

Зберігання моркви у піску. Фото:gardeningetc.com

Де зберігати овочі

Для цього способу потрібне прохолодне приміщення. Оптимальна температура становить близько 0 °C, але без ризику промерзання.

У надто теплому місці морква швидко втратить якість. Якщо ж вона перемерзне, то після відтавання коренеплоди розм'якнуть.

Можна залишити моркву прямо в землі

Урожай можна взагалі не перекладати до ящиків. Британське Королівське садівниче товариство (RHS) зазначає, що коренеплоди можна залишити в ґрунті та викопувати за потреби.

Щоб морква не постраждала від морозу, RHS радить накрити грядку приблизно 15-сантиметровим шаром соломи та добре закріпити його.

Проте такий спосіб підходить не для кожної ділянки. Для помірної смуги України це працює за м’яких зим, але якщо вдарять сильні морози без снігу або почнуться довгі відлиги з перезволоженням, вона може погнити й у землі. Якщо ґрунт узимку сильно промерзає чи перезволожується, моркву надійніше викопати й перенести в прохолодне приміщення.

Британці радять зберігати моркву на грядці. Фото: haveselskabet.dk

Як повідомляв "Телеграф", зберегти моркву свіжою та пружною аж до пів року дозволяє практичний досвід фермерського зберігання в пакетах. Основним етапом підготовки є якісна попередня просушка врожаю. Водночас коренеплоди не слід занадто довго тримати на відкритому повітрі, оскільки вони можуть втратити вологу та швидко зів'янути.