Німці так зберігають капусту взимку: простий спосіб допоможе уникнути гнилі

Прості хитрощі, про які знають досвідчені городники

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Зберегти капусту свіжою до весни можна навіть без складних умов, якщо правильно підготувати качани до зимівлі. Важливо не лише вибрати відповідний сорт, а й знати, коли саме збирати врожай та як розкласти його в погребі.

Німецькі садівники назвали кілька простих способів, які допомагають продовжити термін зберігання капусти. А один із прийомів може здивувати — для нього знадобляться звичайний папір та крейда.

Яку капусту можна залишити на зиму

Для тривалого зберігання найкраще підходить пізня білокачанна та червонокачанна капуста. Такі качани формуються щільними, важкими та краще утримують вологу.

Пізні сорти капусти за правильних умов можуть зберігатися чотири-п'ять місяців. Саме тому важливо обирати сорт ще навесні: для зимових запасів шукають на упаковці насіння позначки на кшталт "для зберігання" або "пізній сорт".

А от ранню капусту краще з'їсти свіжою. Її ніжніші та менш щільні качани не розраховані на довге лежання в погребі.

Білокачанна капуста

Червонокачанна капуста

Коли збирати врожай

Пізні сорти зазвичай прибирають восени, приблизно з початку жовтня до середини листопада, орієнтуючись на погоду та стиглість качанів. Важливо не чекати сильних тривалих морозів.

Готовий до зберігання качан має бути твердим і важким. Якщо при натисканні він залишається пухким або легко прогинається, для тривалого зберігання такий овоч не підходить.

Збирати капусту бажано в суху погоду. Мокрі качани не варто одразу переносити в погріб — зайва волога створює сприятливі умови для плісняви та гниття.

Не поспішайте обрізати качан

Є ще одна хитрість, яка допомагає зберегти капусту довше. Під час збирання не потрібно повністю зрізати качан і видаляти всі зовнішні листки.

Навпаки, для тривалого зберігання рекомендують залишати стебло та зовнішнє листя. Деякі способи передбачають навіть збирання капусти разом із корінням — такі качани потім можна підвішувати або розміщувати корінням догори.

Перед закладанням потрібно уважно перебрати врожай. Качани з тріщинами, вм'ятинами, плямами або слідами гнилі краще відкласти для швидкого використання.

Капусту іноді зберігають зі стеблом

Навіщо капусту загортають у папір та посипають крейдою

Кожен качан можна загорнути в папір або газету, а потім розкласти в погребі. Ще один варіант — припудрити качани крейдою.

Папір і крейда допомагають капусті довше зберігатися, створюючи додатковий захист від вологи та псування. Папір відокремлює качани один від одного й частково вбирає конденсат, а крейда у вигляді сухого порошку допомагає захистити поверхню овоча від надмірної вологи та розвитку мікроорганізмів. Водночас цей спосіб працює лише зі здоровими качанами — пошкоджену або вже підгнилу капусту закладати на зберігання не варто.

Яка температура потрібна в погребі

Для капусти важливо знайти місце, де буде холодно, волого, але без промерзання. Для білокачанної та червонокачанної капусти оптимальною вважається температура приблизно від 0 до 4 градусів.

Повітря при цьому не повинно застоюватися. Надмірна вологість без вентиляції може сприяти розвитку плісняви, а занадто сухе приміщення змусить качани втрачати воду.

Найкраще розкладати капусту на полицях або решітчастих стелажах так, щоб качани не торкалися один одного.

Про запаси не варто забувати до весни. Їх потрібно періодично оглядати та одразу прибирати качани, на яких з'явилися темні плями, м'які ділянки або пліснява.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберігати кавун свіжим кілька місяців.