Має "дихати" і не тільки: як зберегти цибулю до наступного врожаю

Зберігати можна навіть в умовах квартири

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Цибулю можна зберігати кілька місяців, навіть до наступної весни. Є кілька простих правил, які забезпечать тривале збереження овочу навіть у квартирі.

"Телеграф" розповідає, як зберігати цибулю. Перш за все треба підготувати або правильно обрати її — цибулинки мають бути дуже добре висушені. Ознака, що її можна закладати на зберігання — повністю сухе, шурхітливе лушпиння та висохлий хвостик. Потрібно видалити всі цибулини з ознаками псування чи пошкоджень.

Оптимальна температура для зберігання цибулі — від +1°C до +5°C (у льоху чи підвалі) або стабільна кімнатна температура від +18°C до +22°C (у квартирі). Головний секрет — не допускати перепадів температур, через які цибуля сиріє.

Обирайте сухе та темне місце. На світлі цибуля може почати гнити або проростати.

Цибуля потребує доступу повітря. Фото: www.magnific.com

Цибуля потребує доступу повітря, тому її не можна зберігати в поліетиленових пакетах. Що використати замість них:

сітки для овочів

плетені кошики

дерев'яні або пластикові ящики з отворами

картонні коробки (зробіть додаткові дірочки для вентиляції)

капронові панчохи

Періодично оглядайте запаси цибулі. За необхідності видаляйте ту, що почала псуватися.

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