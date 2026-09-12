Морква навіть через пів року буде свіжа та пружна. Американська фермерка розкрила секрет зберігання

Цей коренеплід дуже популярний в українській кухні, та не лише

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Багато українців вирощують власну моркву на городі, але часто врожай псується. Американська фермерка розповіла про власний спосіб зберігання коренеплоду.

Як пояснила жінка, для цього знадобляться щільні поліетиленові пакети. Важливо правильно підготувати моркву.

Спочатку потрібно зрізати бадилля якомога ближче до верхівки коренеплоду. Проте слідкуйте, щоб не пошкодити моркву.

Морква. Фото: magnific

Далі потрібно дуже добре просушити моркву. Фермерка радить розкласти її в один шар на брезенті. Коренеплоди мають добре висохнути, однак не можна надовго залишати їх на відкритому повітрі, бо вони можуть почати в'янути.

Далі моркву потрібно розкласти по поліетиленових пакетах. Тут є один секрет — зробіть в них кілька невеликих отворів. Через них буде виходити зайва волога. Завдяки цьому морква залишається сухішою під час зберігання і довше не псується. За словами американки, так коренеплоди можуть зберігатися протягом пів року.

Жінка зберігає пакети з морквою у холодильнику, але це можна також робити у погребі чи підвалі. Час від часу необхідно перевіряти пакети, та, за потреби, видаляти моркву, що почала псуватися.

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