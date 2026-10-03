Щоб гарбуз не згнив до весни: що британці радять зробити одразу після збору

Є простий етап, про який часто забувають

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Після збору врожаю перед господарями постає не менш важливе завдання — зберегти його до зими. Гарбузи за правильних умов можуть лежати місяцями, але якщо поспішити зі зберіганням або не врахувати кілька простих нюансів, вони можуть почати псуватися набагато раніше.

Фахівці британського Королівського садівничого товариства (RHS) радять спочатку дати плодам дозріти та добре підсохнути. "Телеграф" розповість, навіщо це потрібно і як підготувати гарбуз до тривалого зберігання.

Не поспішайте зрізати гарбуз

Якщо осінь тепла і суха, гарбуз краще залишити на грядці якомога довше. Він має встигнути добре визріти — тоді його шкірка стає твердою, колір набуває характерного для сорту відтінку, а плодоніжка починає підсихати.

Є простий спосіб перевірити стиглість гарбуза прямо на грядці: спробуйте легенько натиснути на шкірку нігтем. У стиглого плода вона має бути достатньо твердою й не продавлюватися. Якщо ж ніготь легко залишає вм'ятину, гарбузу, найімовірніше, ще варто дати час дозріти.

Перевірка на стиглість. Фото: The Seasonal Homestead

Але залишати врожай на грядці до перших сильних заморозків теж не варто. Підмерзання може скоротити термін зберігання гарбуза.

Під час збору не обрізайте плодоніжку впритул до самого гарбуза — залиште кілька сантиметрів. Переносити плід, тримаючи його за цей "хвостик", не варто: якщо він відламається, через пошкоджене місце гарбуз може швидше почати псуватися.

Не обрізайте сильно плодоніжку. Фото: Tasting Table

Найважливіше відбувається вже після збору

Ось тут багато хто і припускається помилки. Зібрали гарбузи — і одразу понесли в підвал. Насправді їм корисно спочатку трохи "відпочити" після грядки.

Гарбузам варто дати приблизно сім — десять днів на підсушування: розкладіть плоди в один шар у сухому, добре провітрюваному місці так, щоб вони не торкалися один одного і між ними вільно циркулювало повітря.

Якщо надворі сухо та тепло, гарбузи можна залишити на сонці. А от якщо почалися затяжні дощі, краще перенести їх під навіс або в інше сухе місце.

За цей час шкірка стає твердішою, а невеликі подряпини та пошкодження підсихають. Тому цей етап краще не пропускати: добре підсушений гарбуз має значно більше шансів без проблем пролежати до зими й не почати псуватися завчасно.

Дайте гарбузам підсушитися

Підвал — не завжди найкраще місце

Коли гарбузи добре підсохли, їх уже можна переносити на тривале зберігання. І тут важливо пам'ятати: гарбуз любить прохолоду, але не холод і точно не сирість.

Оптимальна температура для зберігання становить приблизно 10–15 °C. Приміщення має бути сухим і добре вентильованим.

Гарбузи краще розкласти так, щоб вони не торкалися один одного. Час від часу врожай варто оглядати — один зіпсований плід не повинен залишатися непоміченим серед інших.

До весни долежать не всі

Є ще один нюанс, про який досвідчені господарі зазвичай пам'ятають: не кожен гарбуз однаково добре підходить для тривалого зберігання.

Якщо плід уже має тріщину, глибоку подряпину, вм'ятину або м'яку ділянку, його краще використати першим. Класти такий гарбуз у загальний запас на кілька місяців — ризиковано.

А от міцні, добре визрілі та неушкоджені плоди за правильних умов можуть лежати дуже довго.

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