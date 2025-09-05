В Україні є село з "котячою" назвою, де можна зустріти захід сонця на справжніх дюнах (відео)

Це місце називають "харківською Сахарою". Чим воно цікаве й чому назва села не пов’язана з котами?

Чимало цікавих назв населених пунктів є в Україні. Серед них і Кицівка — село на Харківщині, яке не має нічого спільного із котами. Проте має власну рукотворну пустелю.

Розташоване воно за 50 км від Харкова та 15 км від Чугуєва. Село має довгу історію — засноване ще у 1702 році. В наш час йому довелось пережити чимало лиха — у 2022 році Кицівку окупували росіяни, наразі село звільнене.

Кицівська пустеля

Перлина Кицівки — її пустеля. Напівпустельні ландшафти утворені річкою Сіверський Донець. Вони нагадують дюни і змушують відчути себе наче у Сахарі, тільки от тут не так пустельно та спекотно. Це місце не було надто туристичним. Ще починаючи з середини минулого століття і до 90-х років тут був танковий полігон. І до повномасштабного вторгнення тут іноді знаходили нерозірвані снаряди.

Проте невеликий розмір пустелі (довжина приблизно 5 км та ширина 2,3 км) та перепад висот дюн в 30-50 метрів завжди приманювали сюди поціновувачів екстриму та фотографів. Адже сонячне світло на світанку та заході сонця створювали тут ідеальні умови для знімання.

Пустеля знаходиться південніше від самого села Кицівка. А якщо після прогулянки пустелею є бажання посидіти біля води — поруч Кицівки протікає притока Сіверського Донця, річка Велика Бабка.

Чому село — Кицівка

Походження назви Кицівка не має нічого спільного з котами. Краєзнавці вважають, що топонім походить від прізвищ перших поселенців — Кицаків та Киценків. Саме вони, за переказами, заснували хутір, який згодом перетворився на село. Натомість до світу тварин напряму відсилає інша назва місцевості — Жаботинівка. Так називають західну околицю Кицівки, де й справді досі багато жаб.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший населений пункт на Харківщині, яким могли лякати малих дітей. Це селище Бабаї, але нечисті там немає.