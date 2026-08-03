Дерев’яний будинок із рідкісним декором: у Чернігові серед багатоповерхівок захований столітній особняк

Один з дерев’яних особняків Чернігова, повз який не пройти

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У Чернігові на вулиці Київській у дворі багатоповерхівок можна побачити особняк Спановського. Це не єдиний дерев’яний будинок у місті, який пережив не одне десятиліття. Але точно один із найнезвичайніших.

"Телеграф" розповість, що це за особняк і чим він примітний.

Особняк Спановського вважається пам’яткою архітектури місцевого значення. Його збудували приблизно у 1913 році в районі Ковалівка. Тоді це була околиця Чернігова, де селилися заможні містяни — купці та дворяни. Будинок належав представнику польського шляхетського роду Василю Костянтиновичу Спановському.

Київська вулиця у Чернігові, початок XX ст. Фото: Чернігівський обласний історичний музей

Спочатку це була повноцінна садиба. Окрім житлового будинку тут були огорожа та господарське приміщення для карет, але до наших днів вони не збереглися.

Будівля одноповерхова, дерев’яна, зрубна, прямокутної форми. Головний фасад — із п’ятьма вікнами, але оформлений він не зовсім звично. Над бічними вікнами є два декоративні фронтони, а вхід зі східного боку виконаний у вигляді помітного порталу. З двору збереглася відкрита веранда-тераса.

Особняк Спановського. Фото: Чернігівщина Туристична

Кімнати всередині йдуть послідовно і розташовані симетрично навколо вітальні та їдальні. Така схема була типовою для будинків того часу.

Головне, що вирізняє особняк Спановського — різьблення із символами, які рідко трапляються разом. Під вікнами можна побачити орнамент "західне сонце", який раніше вважався захисним знаком. Над вікнами — зображення ліри. А фронтон прикрашений мотивом у вигляді пальмової гілки, запозиченим з античної архітектури.

Ліри над вікнами. Фото: freckle06.livejournal.com

У 90-х роках будинок орендувала релігійна громада. Тут зробили ремонт, облаштували ґанок і підтримували будівлю понад десять років. Потім через відсутність опалення будинок спорожнів. У 2019 році Чернігівська облрада виставляла особняк на продаж. На електронному аукціоні ціна знижувалася з 1241100 грн до 6205 грн, але покупців не знайшлося. У першій половині 2020 року особняк придбала юридична фірма, але зараз його не використовують.

Раніше "Телеграф" розповідав про особняк німецьких переселенців Бергманів на Дніпропетровщині.