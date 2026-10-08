Українка показала, як харчувалася тиждень на 500 гривень

У меню були сочевичний суп, салат "Мімоза", смажена салака й страви з домашнього тофу

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Авторка українського каналу ЇЖМО вдруге спробувала спланувати харчування на тиждень із бюджетом 500 гривень. Цього разу вона купила картоплю, цибулю, моркву, огірки, яйця, рис, борошно, томатну пасту та салаку.

Як розповіла жінка у своєму відео, кілограм сої замовила онлайн, а до суми також зарахувала воду, сіль, спеції, олію й оцет. Частину продуктів – макарони та сочевицю – використала із запасів після попереднього відео.

Салака, сочевиця й страви на кілька днів

У перший день авторка приготувала сочевицю з яйцем, суп із сочевиці та пасту з курячою спинкою й огірком. Однак порції виявилися не надто поживними: за її підрахунками, за день вона спожила близько 1300 кілокалорій. Тож далі в меню з’явилися ситніші страви.

Сочевиця з яйцем

Суп із сочевиці

Паста з курячою спинкою й огірком

Салаку жінка розділила на дві частини: одну засолила з цибулею та спеціями, другу запанірувала в борошні й яйці та посмажила. До риби готувала рис із сочевицею, картоплю й салат з огірків. Солону салаку згодом використала для салату "Мімоза" з картоплею, морквою, яйцями, цибулею та майонезом. Страву розділила на дві порції.

"Мені цей салат подобається, тож мені було смачно", – сказала авторка каналу ЇЖМО.

Кілограм сої перетворився на молоко й тофу

Соя стала для авторки головним кулінарним експериментом: раніше вона майже не куштувала цей продукт. Із замочених бобів жінка приготувала соєве молоко, а з нього – тофу. Після відтискання молока залишилася окара – подрібнена соєва маса, яку вона спробувала використати для котлет.

Котлети з окари

Перша спроба не вдалася: котлети без додаткових інгредієнтів погано тримали форму. У наступну порцію авторка додала відварену картоплю – так результат став кращим, хоча страва не дуже їй сподобалася. З тофу вона готувала солону страву з рисом і смаженою рибою, а також солодкі оладки з яйцем, борошном, цукром і молоком.

"Я все одно все це з’їм, але без ентузіазму", – пожартувала авторка про котлети з окари.

У фіналі – оладки та смажений рис

У наступні дні жінка доїдала приготовані страви й повторювала ті, що сподобалися: рис із рибою та тофу, салат "Мімоза", запечену курячу спинку з картоплею. Із решти тофу зробила смажений рис із яйцем, цибулею, часником, імбиром і томатною пастою.

Авторка оцінила цей тиждень краще за попередній: було більше вдалих страв і експериментів, а середні показники харчової цінності, за її словами, поліпшилися. Вона планує й надалі готувати із сої та пробувати нові рецепти з тофу.

"Цього разу була ще більш впевнена четвірка, бо було більше експериментів, але при цьому й більше страв, які мені сподобались", – підсумувала авторка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка показала, що можна приготувати на вечерю за 150 гривень.