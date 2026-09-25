Вечеря на двох за 150 гривень: українка показала, що можна приготувати з таким бюджетом

Чи реально нагодувати двох за 150 гривень

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Українка вирішила показати, яку смачну вечерю можна приготувати на двох у Києві за 150 гривень. Для цього вона спочатку вирушила на ринок, а потім докупила решту необхідних продуктів у супермаркеті.

Покупки та рецепт вечері блогерка показала на своїй сторінці в Instagram.

Скільки витратила на продукти

На ринку дівчина придбала кріп за 20 гривень та гриби за 22 гривні. Загалом там вона витратила 42 гривні.

Після цього дівчина вирушила до супермаркету за рештою продуктів. Невелике куряче філе вагою 210 грамів обійшлося у 44 гривні. Також вона придбала 900 грамів картоплі за 11,85 грн, цибулю за 1,44 грн та моркву за 89 копійок.

Ціни на продукти

Ціни на продукти

Ціни на продукти

Дівчина докупила ще два сирки: один із грибами за 21,21 грн та вершковий за 25 грн. У результаті загальна сума покупки в магазині склала 102,49 грн.

Разом на ринку та в магазині дівчина витратила 144,49 грн . Від запланованих 150 гривень у неї залишилося 5,51 грн.

Як приготувала вечерю

Н вечерю українка вирішила приготувати тушковану картоплю. Спочатку дівчина обсмажила на антипригарній сковорідці куряче філе, моркву та цибулю. Потім додала гриби й улюблені спеції.

Приготування страви

Картоплю вона нарізала та переклала всі інгредієнти в каструлю. Туди ж додала воду та спеції, після чого залишила страву готуватися під кришкою приблизно на 20 хвилин.

Наприкінці дівчина натерла плавлені сирки, нарізала кріп і додала їх до страви.

Приготування страви

Тушкована картопля за 150 грн

У результаті вечеря вийшла ситною, бюджетною і цієї порції справді достатньо на двох людей. А головне — у заплановані 150 гривень дівчина вклалася, ще й залишила 5,51 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка влаштувала бюджетний експеримент і приготувала вечерю за 20 гривень.