Коли хочеться поїсти, але мало грошей: українка назвала ідеальну копійчану страву

Всього 22 грн — і вечеря готова

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Коли бюджет обмежений, а хочеться не просто перекусити, а нормально наїстися, у пригоді стають прості домашні страви. У мережі назвали бюджетний і смачний варіант — вареники з картоплею. За рецептом із доступних продуктів можна приготувати близько 50 штук — і це буде вартувати копійки.

У Threads завірусилося запитання: "Що ви їсте, коли грошей мало, але хочеться нормально поїсти?". Серед відповідей користувачів найбільше вподобайок набрав коментар Анастасії Мусієнко. "Роблю вареники з картоплею", — написала українка.

Вареники - бюджетна страва

У своєму блозі вона також поділилася рецептом бюджетної страви. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 50 вареників.

Як приготувати вареники з картоплею

Для тіста знадобляться:

300 г пшеничного борошна;

1 чайна ложка цукру;

1 чайна ложка солі;

1 столова ложка рослинної олії;

225-250 г окропу.

Для начинки:

500 г вареної картоплі;

20 г вершкового масла 72,5%;

сіль і спеції за смаком.

Спочатку потрібно змішати сухі інгредієнти та олію, після чого залити все окропом. Масу швидко перемішують ложкою, а потім обережно вимішують руками. Важливо пам’ятати, що тісто на цьому етапі гаряче. А для начинки картоплю відварюють, повністю зливають воду та розминають у пюре. Далі додають вершкове масло, сіль і спеції.

Скільки коштують домашні вареники

Для орієнтовного розрахунку "Телеграф" звернувся до Gemini. ШІ використав середні роздрібні ціни на базові продукти в магазинах України станом на 2026 рік. Так, борошно (300 г) обійдеться приблизно у 6 грн, цукор — 0,20 грн, сіль — близько 0,15 грн, рослинна олія — приблизно 1 грн, а вода — близько 0,05 грн.

Для начинки 500 г картоплі коштуватимуть орієнтовно 7,50 грн, 20 г вершкового масла — близько 7 грн, а сіль і спеції — приблизно 0,50 грн. Таким чином, загальна вартість усіх інгредієнтів становить близько 22,40 грн.

З цієї кількості продуктів виходить орієнтовно 750-800 г готових вареників, або близько 50 штук. Це приблизно 3-4 ситні порції, тому одна порція обійдеться орієнтовно у 5,50-7,50 грн.

Зазначимо, що для багатьох приготування цієї страви може виявитися непростим. Раніше ми писали, як варити вареники, щоб не порвалися у воді.