Коли хочеться поїсти, але мало грошей: українка назвала ідеальну копійчану страву
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Всього 22 грн — і вечеря готова
Коли бюджет обмежений, а хочеться не просто перекусити, а нормально наїстися, у пригоді стають прості домашні страви. У мережі назвали бюджетний і смачний варіант — вареники з картоплею. За рецептом із доступних продуктів можна приготувати близько 50 штук — і це буде вартувати копійки.
У Threads завірусилося запитання: "Що ви їсте, коли грошей мало, але хочеться нормально поїсти?". Серед відповідей користувачів найбільше вподобайок набрав коментар Анастасії Мусієнко. "Роблю вареники з картоплею", — написала українка.
У своєму блозі вона також поділилася рецептом бюджетної страви. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 50 вареників.
Як приготувати вареники з картоплею
Для тіста знадобляться:
- 300 г пшеничного борошна;
- 1 чайна ложка цукру;
- 1 чайна ложка солі;
- 1 столова ложка рослинної олії;
- 225-250 г окропу.
Для начинки:
- 500 г вареної картоплі;
- 20 г вершкового масла 72,5%;
- сіль і спеції за смаком.
Спочатку потрібно змішати сухі інгредієнти та олію, після чого залити все окропом. Масу швидко перемішують ложкою, а потім обережно вимішують руками. Важливо пам’ятати, що тісто на цьому етапі гаряче. А для начинки картоплю відварюють, повністю зливають воду та розминають у пюре. Далі додають вершкове масло, сіль і спеції.
Скільки коштують домашні вареники
Для орієнтовного розрахунку "Телеграф" звернувся до Gemini. ШІ використав середні роздрібні ціни на базові продукти в магазинах України станом на 2026 рік. Так, борошно (300 г) обійдеться приблизно у 6 грн, цукор — 0,20 грн, сіль — близько 0,15 грн, рослинна олія — приблизно 1 грн, а вода — близько 0,05 грн.
Для начинки 500 г картоплі коштуватимуть орієнтовно 7,50 грн, 20 г вершкового масла — близько 7 грн, а сіль і спеції — приблизно 0,50 грн. Таким чином, загальна вартість усіх інгредієнтів становить близько 22,40 грн.
З цієї кількості продуктів виходить орієнтовно 750-800 г готових вареників, або близько 50 штук. Це приблизно 3-4 ситні порції, тому одна порція обійдеться орієнтовно у 5,50-7,50 грн.
Зазначимо, що для багатьох приготування цієї страви може виявитися непростим. Раніше ми писали, як варити вареники, щоб не порвалися у воді.