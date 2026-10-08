Украинка показала, как питалась неделю на 500 гривен

В меню были чечевичный суп, салат "Мимоза", жареная салака и блюда из домашнего тофу

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Автор украинского канала ЇЖМО во второй раз попыталась спланировать питание на неделю с бюджетом 500 гривен. На этот раз она купила картофель, лук, морковь, огурцы, яйца, рис, муку, томатную пасту и салаку.

Как рассказала женщина в своем видео, килограмм сои она заказала онлайн, а в сумму также включила воду, соль, специи, масло и уксус. Часть продуктов — макароны и чечевицу — использовала из запасов после предыдущего видео.

Салака, чечевица и блюда на несколько дней

В первый день авторка приготовила чечевицу с яйцом, чечевичный суп и пасту с куриной спинкой и огурцом. Однако порции оказались не слишком питательными: по ее подсчетам, за день она употребила около 1300 килокалорий. Поэтому дальше в меню появились более сытные блюда.

Чечевица с яйцом

Суп из чечевицы

Паста с куриной спинкой и огурцом

Салаку женщина разделила на две части: одну засолила с луком и специями, вторую запанировала в муке и яйце и пожарила. К рыбе готовила рис с чечевицей, картофель и салат из огурцов. Соленую салаку впоследствии использовала для салата "Мимоза" с картофелем, морковью, яйцами, луком и майонезом. Блюдо разделила на две порции.

"Мне этот салат нравится, поэтому мне было вкусно", — сказала автор канала ЇЖМО.

Килограмм сои превратился в молоко и тофу

Соя стала для автора главным кулинарным экспериментом: раньше она почти не пробовала этот продукт. Из замоченных бобов женщина приготовила соевое молоко, а из него – тофу. После отжима молока осталась окара – измельченная соевая масса, которую она попыталась использовать для котлет.

Котлеты из окара

Первая попытка не удалась: котлеты без дополнительных ингредиентов плохо держали форму. В следующую порцию авторка добавила отварной картофель — так результат стал лучше, хотя блюдо ей не очень понравилось. Из тофу она готовила соленое блюдо с рисом и жареной рыбой, а также сладкие оладьи с яйцом, мукой, сахаром и молоком.

"Я все равно все это съем, но без энтузиазма", – пошутила автор о котлетах из окоры.

В финале – оладьи и жареный рис

В следующие дни женщина доедала приготовленные блюда и повторяла те, которые ей понравились: рис с рыбой и тофу, салат "Мимоза", запеченную куриную спинку с картофелем. Из оставшегося тофу она сделала жареный рис с яйцом, луком, чесноком, имбирем и томатной пастой.

Авторка оценила эту неделю лучше предыдущей: удачных блюд и экспериментов было больше, а средние показатели пищевой ценности, по ее словам, улучшились. Она планирует и дальше готовить из сои и пробовать новые рецепты с тофу.

"В этот раз была еще более уверенная четверка, потому что было больше экспериментов, но при этом и больше блюд, которые мне понравились", — подытожила авторка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка показала, что можно приготовить на ужин за 150 гривен.