Йому було 87 років

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У суботу, 3 жовтня, стало відомо про смерть російського психотерапевта українського походження Анатолія Кашпіровського. Про його кончину повідомив російський телеведучий Андрій Малахов у своєму Telegram-каналі. Кашпіровському було 87 років.

Причина та обставини смерті поки що офіційно не розкриваються. Представники психотерапевта та його родичі на цей час публічних коментарів не давали.

Водночас російські Telegram-канали пишуть, що Кашпіровський помер вранці в Москві у власному домі. За їхніми даними, близько 6:40 у психотерапевта зупинилося серце, а попередньою причиною смерті називають гостру серцеву недостатність.

Стверджується, що напередодні Кашпіровський почував себе добре і не скаржився на самопочуття. Близькі викликали йому швидку допомогу, проте медикам не вдалося його врятувати.

За непідтвердженими даними, за кілька місяців до смерті Кашпіровський також переніс термінову операцію: у відомого "чарівника СРСР" лікарі виявили злоякісну пухлину.

Що відомо про Кашпіровського

Анатолій Кашпіровський народився 1939 року на Хмельниччині. Він навчався у Вінницькому медичному інституті на факультеті психіатрії. Був відомий у всіх пострадянських країнах як психотерапевт, який набув широкої популярності наприкінці 1980-х років завдяки своїм сеансам "гіпнозу". Він стверджував, що має надприродні і цілющі здібності, і зумів перетворити свою популярність на джерело доходу.

Раніше повідомлялося про смерть актриси Марини Владі. Вдова Висоцького називала Росію "великою".